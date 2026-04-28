Malut United vs PSBS Biak: Duel Tim Tajam Kontra Pertahanan Terburuk di Super League

Pelatih Malut United Hendri Susilo saat memimpin sesi latihan jelang laga krusial melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kie Raha. (ILeague)
JawaPos.com - Laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 antara Malut United FC melawan PSBS Biak diprediksi menghadirkan duel dengan tekanan berbeda bagi kedua tim.
Malut United datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai salah satu tim papan atas, sementara PSBS Biak masih berjuang keras menjauh dari ancaman degradasi.
Secara statistik, Malut United memang lebih diunggulkan. Tim asal Maluku Utara itu tampil produktif sepanjang musim dengan torehan 54 gol, menjadikannya salah satu lini serang paling tajam di kompetisi musim ini.
Di sisi lain, PSBS Biak justru mengalami banyak masalah, terutama di lini belakang. Hingga memasuki pekan ke-30, mereka sudah kebobolan 67 gol, jumlah terbanyak dibandingkan tim lain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.
Performa PSBS juga belum menunjukkan tanda kebangkitan. Mereka tercatat menelan tujuh kekalahan beruntun dan belum merasakan kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir. Catatan tersebut membuat posisi mereka semakin tertekan di papan bawah klasemen.
Meski begitu, pelatih Malut United, Hendri Susilo, menegaskan timnya tidak boleh terlena dengan statistik maupun posisi klasemen lawan.
Menurutnya, pertandingan seperti ini justru bisa menjadi jebakan apabila pemain kehilangan fokus dan menganggap lawan lebih lemah.
“Kami akan berjuang agar tetap bisa bersaing di papan atas. Untuk itu, saya ingatkan pemain supaya tak menganggap enteng pertandingan demi meraih hasil maksimal,” ujar Hendri Susilo dikutip dari ileague.id.
Kewaspadaan itu cukup beralasan. Dalam banyak situasi, tim yang berada dalam tekanan degradasi sering tampil tanpa beban dan mampu memberikan kejutan kepada lawan yang lebih diunggulkan.
