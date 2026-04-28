Rahasia Yoo Jae-hoon Bikin Persijap Jepara Tampil Solid, Catat Lima Clean Sheet dari Tujuh Laga

Pelatih kiper Yo Jae-hoon. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Performa lini pertahanan Persijap Jepara menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa pekan terakhir kompetisi.
Salah satu faktor yang paling menonjol adalah konsistensi para penjaga gawang yang mampu menjaga gawang tetap aman dalam sejumlah pertandingan penting.
Catatan statistik membuktikan hal tersebut. Dalam tujuh laga terakhir, Persijap hanya kebobolan tiga gol.
Dua gol terjadi saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-25 yang berakhir imbang 2-2, sementara satu gol lainnya terjadi ketika Persijap menang 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-27.
Di luar itu, lini belakang Persijap tampil solid. Bahkan dalam dua pertandingan terakhir, tim asal Jepara tersebut sukses mencatat clean sheet setelah menang 2-0 atas Semen Padang FC dan PSBS Biak.
Secara keseluruhan, Persijap berhasil mengoleksi lima clean sheet dari tujuh pertandingan terakhir.
Performa apik tersebut tidak lepas dari sentuhan pelatih kiper Yoo Jae-hoon. Mantan penjaga gawang naturalisasi Indonesia itu terus menyiapkan program latihan yang fokus pada peningkatan kualitas teknik sekaligus menjaga kondisi fisik pemain tetap stabil.
Yoo menerapkan pola latihan yang terstruktur dengan pengaturan intensitas latihan yang sudah dirancang sejak awal pekan.
Program tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan performa dan pemulihan fisik pemain agar kondisi tetap optimal sepanjang musim.
