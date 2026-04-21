Debut Gol Rendi Saepul Bersama Persijap Jepara Bikin Laskar Kalinyamat Menjauh dari Ancaman Degradasi

Pemain Persijap Jepara, Rendi Saepul (21) saat melakukan selebrasi usai membobol gawang Semen Padang. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Kemenangan penting berhasil diraih Persijap Jepara saat melakoni laga tandang pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (21/4), Laskar Kalinyamat sukses menundukkan tuan rumah Semen Padang FC dengan skor meyakinkan 2-0.
Salah satu sorotan utama dalam pertandingan ini datang dari pemain muda Persijap, Rendi Saepul.
Gelandang berusia 20 tahun itu berhasil mencetak gol perdananya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Momen tersebut terjadi pada menit ke-38, saat Rendi memaksimalkan umpan matang dari Carlos Franca. Dengan satu sentuhan kaki kiri, bola meluncur mulus ke gawang Semen Padang.
Gol tersebut terasa spesial bagi Rendi. Selain menjadi yang pertama di level tertinggi, kontribusinya juga membuka jalan kemenangan bagi tim. Ia mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut, namun tetap memilih untuk tidak larut dalam euforia.
“Alhamdulillah, bersyukur bisa dapat tiga poin dan cetak gol perdana saya di kasta tertinggi. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemenangan ini saya persembahkan untuk keluarga dan masyarakat Jepara,” ujar Rendi dikutip dari ileague.id.
Meski begitu, ia menegaskan pentingnya menjaga fokus untuk pertandingan selanjutnya.
“Senang pasti, tapi tidak boleh terlena. Harus tetap fokus ke depan,” tambahnya.
