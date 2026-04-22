Satu Gol Satu Assist, Carlos Franca Antar Persijap Jepara Menjauh Dari Zona Degradasi

JawaPos.com–Persijap Jepara berhasil membawa pulang tiga poin berharga setelah menaklukkan Semen Padang FC dengan skor 2-0 dalam lanjutan BRI Super League 2025/26, Senin (20/4). Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di kandang lawan yang juga tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Salah satu sosok kunci di balik kemenangan tersebut adalah penyerang asal Brasil Carlos Franca. Dia tampil impresif dengan menyumbang satu gol dan satu assist, sekaligus menjadi motor serangan tim sepanjang pertandingan.

Franca mengaku senang bisa berkontribusi langsung dalam laga penting tersebut. Meski demikian, dia menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, bukan hanya individu.

”Tentunya senang dengan tiga poin yang begitu penting ini. Saya juga senang karena bisa membantu tim dengan gol dan assist. Namun yang membuat tim ini menang adalah kerja keras satu tim,” ujar Franca dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, pertandingan melawan Semen Padang memang memiliki arti besar bagi Persijap. Selain sama-sama berada di papan bawah klasemen, hasil laga ini juga sangat menentukan langkah tim dalam upaya bertahan di kasta tertinggi.

”Pertandingan ini sangat penting, dimana kami memang butuh kemenangan dan saya senang kami bisa melakukannya. Ini adalah keberhasilan tim, bukan individu,” lanjut Carlos Franca.

Terkait tekanan yang dihadapi tim di sisa musim, Franca memilih untuk menyikapinya dengan santai. Dia menilai tekanan adalah bagian dari sepak bola, terutama ketika tim berada dalam situasi krusial seperti sekarang.

”Mengenai tekanan, saya pikir sepak bola memang seperti itu dan tim ini ada di jalur yang benar. Sekarang tugas kami adalah kerja keras agar tim bisa tetap berada di BRI Super League,” tegas Carlos Franca.