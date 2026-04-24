Persijap Jepara Bidik Tiga Poin Lawan PSBS Biak, Diogo Brito Siap Tampil Mati-matian

JawaPos.com - Bek andalan Persijap Jepara, Diogo Brito, menegaskan timnya memburu kemenangan saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (24/4) sore.

Pemain asal Portugal itu mengatakan seluruh skuad Persijap sudah mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi laga penting tersebut.

Setelah menjalani perjalanan panjang usai menghadapi Semen Padang pada pertandingan sebelumnya, kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama tim pelatih.

Diogo menyebut proses pemulihan berjalan baik dan para pemain kini mulai mematangkan persiapan demi mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

“Kita sudah fokus penuh untuk laga selanjutnya. Recovery juga sangat penting setelah perjalanan jauh. Sekarang kami siap menghadapi pertandingan berikutnya dan target utama tentu tiga poin,” ujar Diogo Brito dalam sesi konferensi pers pralaga, Kamis (23/4).

Meski menyadari duel melawan PSBS Biak tidak akan berjalan mudah, bek bernomor punggung 26 itu menegaskan Persijap siap bekerja keras sepanjang pertandingan demi meraih hasil maksimal.

Menurutnya, setiap laga di BRI Super League memiliki tingkat kesulitan tinggi sehingga tim harus tampil disiplin dan fokus sejak menit awal.

Diogo juga enggan terlalu memikirkan kekalahan 2-3 yang dialami Persijap saat bertemu PSBS Biak pada putaran pertama musim ini. Ia menilai situasi saat itu berbeda dengan kondisi tim saat ini.