Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Duel Panas Derby Jatim Jilid 2!

JawaPos.com - Derby Jawa Timur (Jatim) jilid 2 musim ini antara Arema FC vs Persebaya Surabaya diprediksi akan berlangsung menarik. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4), pekan ke-30 Super League ini siap suguhkan duel dengan tensi tinggi.

Arema FC bertekad meneruskan tren positif setelah meraih kemenangan dalam tiga laga beruntun. Menghadapi saudara tuanya, Singo Edan tentu tak segan untuk meraih poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen. Anak asuh Marquinhos Santos masih berada di papan tengah (10) dengan raihan 39 poin dari 29 pertandingan.

Berjumpa Persebaya di lokasi netral, tentu sedikit merugikan Arema FC karena tidak akan mendapat dukungan penuh suporter. Terlebih, dalam 10 pertemuan terakhir, Singo Edan belum sekalipun mampu merebut kemenangan atas sang rival.

Rekor buruk tersebut harus segera diakhiri meski bukan pekerjaan mudah mengingat Persebaya sedang dalam kondisi lebih baik.

The Green Force baru saja meraih kemenangan penting di markas Malut United, 0-2. Hasil itu memantapkan mereka di posisi enam klasemen sementara dengan 45 poin.

Bertemu rival besar Jawa Timur, anak asuh Bernardo Tavares dapat berbangga karena tidak pernah kalah dalam 10 pertemuan sebelumnya sejak tahun 2019.

Namun pada laga ini, kiper Ernando Ari dan Rachmat Irianto masih akan absen karena mengalami cedera. Selain itu gelandang asal Portugal, Pedro Matos juga tidak akan terlibat dalam pertandingan karena akumulasi kartu kuning.