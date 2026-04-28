Optimisme Borneo FC Meningkat, Caxambu Sebut Tim Siap Berjuang Sampai Akhir Musim

JawaPos.com–Peluang Borneo FC Samarinda untuk bersaing dalam perebutan gelar BRI Super League 2025/26 masih terbuka lebar. Situasi itu membuat bek andalan mereka, Westherley Garcia, semakin optimistis tim berjuluk Pesut Etam mampu menjaga persaingan hingga akhir musim.

Pemain yang akrab disapa Caxambu itu menegaskan bahwa pencapaian Borneo FC sejauh ini bukan hasil keberuntungan semata. Menurut dia, performa konsisten yang ditunjukkan tim lahir dari kerja keras seluruh pemain dan staf pelatih sepanjang musim super league.

Caxambu memberikan apresiasi kepada seluruh skuad Borneo FC yang terus menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi di tengah ketatnya persaingan papan atas klasemen super league.

”Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh rekan setim atas penampilan mereka. Semua anggota tim Borneo FC harus mendapat apresiasi atas semua yang telah mereka kerjakan,” ujar Caxambu.

Bek asal Brasil tersebut menilai keberhasilan Borneo FC terus berada di jalur perebutan gelar tidak datang begitu saja. Dia menyebut fokus dan komitmen tim menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi sepanjang kompetisi berlangsung.

”Apa yang kami raih sejauh ini dalam kompetisi ini bukan kebetulan, tapi karena banyaknya dedikasi, pekerjaan, dan fokus untuk mengejar tujuan kami,” lanjut Caxambu.

Kepercayaan diri Borneo FC memang sedang meningkat setelah kemenangan penting atas Semen Padang FC pada laga yang digelar Sabtu, 25 April 2026 lalu. Tambahan tiga poin membuat koleksi angka Pesut Etam kini menyamai pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung.

Persaingan menuju tangga juara pun diperkirakan akan berlangsung sengit hingga pekan terakhir. Dengan lima pertandingan tersisa, setiap laga menjadi sangat menentukan bagi tim-tim papan atas.