Prediksi Perburuan Gelar Juara Super League 2025/2026! Skenario Terbaik Persib Bandung, Borneo FC dan Persija Jakarta

JawaPos.com — Perburuan gelar juara Super League 2025/2026 memasuki fase paling menegangkan usai pekan ke-29. Tiga tim teratas, Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta, kini terlibat dalam pertarungan yang makin sulit diprediksi hingga laga terakhir.

Situasi terbaru justru memberi keuntungan besar bagi Borneo FC yang tampil konsisten saat dua rivalnya terpeleset. Momentum ini membuat peta persaingan berubah drastis dan membuka peluang juara semakin lebar.

Hasil imbang yang diraih Persija Jakarta di kandang PSIM Yogyakarta menjadi pukulan telak dalam perburuan gelar. Skor 1-1 membuat Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari dua tim di atasnya.

Persib Bandung juga gagal memanfaatkan peluang emas setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC. Hasil tersebut membuat posisi mereka kini tidak lagi nyaman di puncak klasemen.

Sebaliknya, Borneo FC tampil perkasa dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Tiga poin itu membawa mereka menyamai koleksi poin Persib Bandung dengan total 66 angka.

Meski memiliki poin yang sama, Persib Bandung masih bertahan di puncak klasemen karena unggul head to head. Catatan satu kemenangan dan satu hasil imbang atas Borneo FC menjadi pembeda krusial.

Sementara itu, Persija Jakarta harus rela tertahan di posisi ketiga dengan 59 poin dari 29 pertandingan. Selisih tujuh poin dari dua tim teratas membuat peluang mereka semakin menipis.

Persib Bandung Dalam skenario terbaik, Persib Bandung sebenarnya masih memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Jika mampu menyapu bersih lima laga tersisa, mereka akan mengunci gelar tanpa bergantung pada hasil tim lain.

Tambahan 15 poin akan membuat Persib Bandung mengoleksi total 81 poin di akhir musim. Jumlah tersebut tak akan bisa dikejar Borneo FC meski meraih poin yang sama karena kalah head to head.

Namun jalan Persib Bandung tidak akan mudah karena harus menghadapi sejumlah laga berat. Tiga pertandingan tandang melawan Bhayangkara FC, Persija Jakarta, dan PSM Makassar berpotensi menjadi batu sandungan.