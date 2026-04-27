Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Bisa Digelar di GBK, Ini Pesan untuk Jakmania

JawaPos.com - Kabar gembira datang untuk Jakmania. Pasalnya, laga kandang Persija Jakarta versus Persib Bandung berpeluang besar digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan venue untuk dijadikan kandang.

Ketua Panitia Pelaksana Persija Jakarta, Tauhid Indrasjarief atau yang akrab disapa Bung Ferry, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan izin memakai SUGBK untuk tiga laga kandang terakhir.

Yakni melawan Persis Solo pada Senin (27/4), Persib Bandung pada Minggu (10/5), dan kontra Semen Padang pada Sabtu (23/10) mendatang. Ferry menjelaskan bahwa saat ini tidak ada pilihan lain selain SUGBK, terlebih Jakarta International Stadium (JIS) sedang dalam perawatan.

"Insyaallah lawan Persib dan lawan Semen Padang di sini (SUGBK),” ungkap Ferry saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Senin (27/4/2026).

"Karena memang ini yang paling disukai sama tim. Karena kan saya mengutamakan tim dulu. Ya tinggal GBK pilihan utamanya, nggak ada lagi pilihan lain,” sambungnya.

Ferry menjelaskan, perizinan terkait memakai SUGBK sebagai kandang Persija Jakarta sudah diajukan ke pihak terkait. Bahkan, ia mengungkap sudah mengantongi izin dari pihak kepolisian perihal penyelenggaran duel klasik kontra Persib Bandung.

"Gini, kalau dari pihak GBK, mereka ngeluarin izinnya per pertandingan, tidak sekaligus. Walaupun kita udah ngajuin semua. Tapi mereka bilang, 'Kita lihat pertandingan ini deh. Nanti kalau pertandingan ini berjalan lancar, aman, baru kita keluarin lagi izinnya’,” ujarnya.

“Tapi kalau dari kepolisian, kemarin kita udah komunikasi, intinya dari pihak kepolisian malah nggak ada masalah. 'Daripada Persija main di luar, lebih baik main di GBK aja, kita siap kok bantu,' gitu,” tambah Ferry.