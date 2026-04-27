Andritany Gantikan Carlos Eduardo, Ini Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persis Solo di Gelora Bung Karno

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persis Solo pada pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026. Daftar susunan pemain kedua kesebelasan pun telah diketahui.

Persija Jakarta menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB. Seperti laga-laga pada umumnya, daftar susunan pemain telah dirilis 60 menit sebelum kick-off pertandingan.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, tidak melakukan perubahan mencolok dalam laga tersebut. Hanya ada dua pemain yang diubah dalam pertandingan ini, jika dibandingkan laga sebelumnya melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-29.

Dua pemain yang dirotasi adalah kiper Carlos Eduardo dan Jordi Amat. Souza mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Andritany Ardhiyasa, kemudian Jordi digantikan oleh Fabio Calonego yang kembali bermain usai terkena hukuman akumulasi kartu.

Di sektor pertahanan, Persija Jakarta akan diperkuat Bruno Tubarao, Rizky Ridho, Paulo Ricardo, dan Dony Tri Pamungkas. Keempat pemain itu akan menghalau serangan tim tamu demi menjaga gawang Andritany tidak kebobolan.

Kemudian di lini tengah, Souza kembali mengandalkan Calonego, Van Basty Sousa, dan Rayhan Hannan. Ketiga pemain itu diharapkan dapat menjadi penyeimbang, serta menyuplai bola dengan baik ke lini serang Persija Jakarta.

Nah di lini depan, Eksel Runtukahu kembali pilihan utama Persija Jakarta. Striker berusia 27 tahun itu bakal mendapat dukungan dari sektor sayap yang diisi Maxwell Souza dan Allano Lima.

Sementara dari kubu Persis Solo, pelatih Milomir Seslija menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Hanya saja, ia menepikan Zanadin Fariz dengan memainkan Sutanto Tan.

Pertandingan melawan Persis Solo boleh dibilang merupakan laga krusial bagi Persija Jakarta. Skuad Macan Kemayoran wajib mengunci kemenangan guna kembali ke jalur kemenangan, setelah imbang 1-1 kontra PSIM Yogyakarta pada Rabu (22/4).