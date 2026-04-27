1.200 Personel Gabungan Amankan Duel Persija vs Persis, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di GBK

Selebrasi Eksel Runtukahu usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija)
JawaPos.com – Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo dalam laga krusial BRI Super League yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4)1.200. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan setidaknya 1.200 personel gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan stadion.
Pengamanan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna memastikan kenyamanan suporter dan kelancaran jalannya pertandingan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung memastikan ribuan petugas telah disebar di berbagai titik strategis.
"Sebanyak 1.200 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta VS Persis Solo di GBK. Yang akan dimulai Kick Off pada pkl. 19.00 wib," ujar Reynold, Senin (27/4).
Personel gabungan ini terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya. Mereka akan ditempatkan di area krusial, mulai dari akses pintu masuk hingga ke sekeliling kawasan Senayan.
Pihak kepolisian menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan selama pengamanan adalah humanis. Petugas di lapangan telah diinstruksikan untuk melayani suporter dengan baik tanpa tindakan represif yang berlebihan.
"Kepada seluruh Personel yang terlibat pengamanan tetap humanis, kita layani saudara-saudara kita yang akan menonton pertandingan sepak bola. Tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan," tegas Reynold.
Selain menjaga keamanan fisik, kepolisian juga memberikan peringatan tegas terkait barang bawaan. Penonton dilarang keras membawa barang-barang terlarang, seperti petasan, flare, senjata tajam, maupun minuman beralkohol ke dalam stadion.
Reynold berharap para pendukung kedua kesebelasan dapat bekerja sama dalam menjaga suasana pertandingan agar tetap damai dan kondusif.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!