1.200 Personel Gabungan Amankan Duel Persija vs Persis, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di GBK

JawaPos.com – Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo dalam laga krusial BRI Super League yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4)1.200. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan setidaknya 1.200 personel gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan stadion.

Pengamanan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna memastikan kenyamanan suporter dan kelancaran jalannya pertandingan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung memastikan ribuan petugas telah disebar di berbagai titik strategis.

"Sebanyak 1.200 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta VS Persis Solo di GBK. Yang akan dimulai Kick Off pada pkl. 19.00 wib," ujar Reynold, Senin (27/4).

Personel gabungan ini terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya. Mereka akan ditempatkan di area krusial, mulai dari akses pintu masuk hingga ke sekeliling kawasan Senayan.

Pihak kepolisian menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan selama pengamanan adalah humanis. Petugas di lapangan telah diinstruksikan untuk melayani suporter dengan baik tanpa tindakan represif yang berlebihan.

"Kepada seluruh Personel yang terlibat pengamanan tetap humanis, kita layani saudara-saudara kita yang akan menonton pertandingan sepak bola. Tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan," tegas Reynold.

Selain menjaga keamanan fisik, kepolisian juga memberikan peringatan tegas terkait barang bawaan. Penonton dilarang keras membawa barang-barang terlarang, seperti petasan, flare, senjata tajam, maupun minuman beralkohol ke dalam stadion.