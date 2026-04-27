Persija Waspadai Kebangkitan Persis Solo, Fabio Calonego Siap Tampil Maksimal di GBK

JawaPos.com–Persija Jakarta bersiap menjalani laga penting saat menjamu Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (27/4) malam.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Macan Kemayoran memburu kemenangan demi menjaga posisi mereka di papan klasemen. Gelandang Persija Fabio Calonego memastikan timnya berada dalam kondisi siap menghadapi pertandingan tersebut.

Meski waktu persiapan terbilang singkat setelah laga sebelumnya, dia menilai seluruh pemain mampu memaksimalkan sesi latihan untuk memperbaiki kekurangan dan mematangkan strategi menghadapi Persis.

Calonego kembali tersedia setelah absen pada pertandingan melawan PSIM akibat akumulasi kartu kuning. Kehadirannya di lini tengah menjadi tambahan penting bagi Persija yang ingin tampil lebih solid di kandang.

Menurut pemain asal Brasil itu, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap kekuatan Persis Solo melalui tayangan video pertandingan. Persiapan tersebut diharapkan membantu Persija tampil lebih efektif sejak menit awal.

”Waktunya persiapan sedikit lebih singkat. Tapi kami bisa berlatih dengan baik, kami bisa mempelajari Persis dengan baik melalui video sehingga siap untuk memainkan pertandingan yang hebat besok dan meraih tiga poin,” ujar Calonego dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Meski berstatus tuan rumah, Persija tidak ingin menganggap remeh lawannya. Persis Solo datang ke Jakarta dengan performa yang cukup konsisten dalam beberapa laga terakhir.

Tim asal Kota Bengawan itu mampu mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka. Catatan tersebut menjadi sinyal bahwa Persis berpotensi memberikan perlawanan sengit di GBK.