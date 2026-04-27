Siap Berjuang Demi Bonek! Bruno Moreira Tabuh Genderang Perang Jelang Persebaya Surabaya Lawan Arema FC

Bruno Moreira berjanji membawa kemenangan untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Arema FC di Bali. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa misi besar saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi jadi panggung pembuktian tekad dan harga diri tim.
Duel antara Persebaya Surabaya dan Arema FC dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Pertandingan ini digelar tanpa penonton setelah tidak mendapatkan izin keamanan.
Situasi tersebut membuat atmosfer laga terasa berbeda dari derbi Jawa Timur biasanya. Namun, tensi pertandingan tetap diprediksi tinggi meski tribun kosong tanpa suara suporter.
Bagi Persebaya Surabaya, laga ini menjadi momentum penting untuk menjaga asa di papan atas klasemen. Green Force datang dengan kepercayaan diri tinggi usai kemenangan penting di laga sebelumnya.
Kemenangan atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate menjadi suntikan moral besar bagi tim. Dalam laga itu, performa impresif ditunjukkan oleh Francisco Rivera dan rekan-rekannya.
Permainan kolektif dan determinasi tinggi jadi kunci keberhasilan Persebaya Surabaya mencuri poin penuh. Hasil tersebut sekaligus membuktikan konsistensi yang mulai terbangun menjelang akhir musim.
Di sisi lain, Arema FC juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim berjuluk Singo Edan baru saja menahan imbang Persib Bandung, yang merupakan pemuncak klasemen sementara.
Hasil tersebut menunjukkan Arema FC memiliki kekuatan untuk memberikan kejutan. Laga ini pun dipastikan berlangsung sengit sejak menit pertama.
Menjelang pertandingan, dukungan penuh datang dari Bonek yang tetap setia membakar semangat tim. Meski tidak bisa hadir langsung di stadion, suara mereka tetap menggema melalui pesan penuh emosi.
"Pertandingan tanggal 28 adalah bukan derbi, tapi party," ujar salah satu Bonek yang biasa dipanggil Capo Ipul. Pesan tersebut menjadi simbol laga ini harus dijalani dengan semangat dan kebahagiaan.
