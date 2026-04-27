Rekor Menang Lawan Persija Capai 50 Persen, Milomir Seslija Optimistis Persis Curi Poin

JawaPos.com – Persis Solo belum aman dari degradasi. Walau menempati posisi ke-15 sampai pekan ke-29, namun secara kalkulasi poin Laskar Sambernyawa (27 poin) masih sangat rawan disalip tiga tim di bawahnya.

Demi mengamankan posisi itulah Persis wajib meraih angka hingga pekan ke-34. Dan, di pekan ke-30 ini, Persis dijadwalkan menantang Persija Jakarta di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (27/4) malam.

Pada pertemuan pertama musim ini di Solo, Persis kalah telak dari Persija. Persis kalah 0-3 dari Persija pada delapan bulan lalu (16/8).

“Persija salah satu tim terbaik di Liga ini karena punya pemain lokal dan asing yang sama baiknya. Kami akan berjuang untuk dapat mencuri poin dari Persija karena kita harus memenuhi ekspektasi dari serangkaian yang sudah kita lakukan,” tutur pelatih Persis Milomir Seslija dikutip dari situs resmi klub.

Dikutip dari Transfermarkt, Milo, sapaan Milomir Seslija, punya pengalaman menghadapi Persija. Bukan hanya sekali, melainkan delapan kali sepanjang karirnya bersama tim-tim di Indonesia.

Dari delapan pertemuan, Milo memenangi empat diantaranya. Kemudian dua laga lainnya kalah serta dua pertandingan berikutnya imbang.

Artinya, persentase kemenangan Milo melawan Persija mencapai 50 persen. Modal pengalaman itu menjadi hal yang berharga.

Dalam lima laga terakhir musim ini, Persis dan Milo hanya kehilangan lima poin. Sebab, dalam lima pertandingan belakangan, Milo membawa Persis menang tiga kali, sekali kalah, dan sekali imbang.