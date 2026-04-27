Andika Rachmansyah
Senin, 27 April 2026 | 16.38 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persis Solo, Mauricio Souza Waspadai Laskar Sambernyawa

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza merayakan kemenangan atas Malut United FC dengan kapten tim Rizky Ridho. (Dok. Persija)

JawaPos.com–Duel Persija Jakarta versus Persis Solo pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (27/4) pukul 19.00 WIB. Duel klasik ini jadi momentum terbaik Macan Kemayoran untuk bangkit ke jalur kemenangan.

Siaran langsung pertandingan Persija Jakarta vs Persis Solo akan ditayangkan secara langsung di Indosiar. Selain itu, pencinta sepak bola nasional juga dapat menyaksikan laga super league itu lewat layanan live streaming di aplikasi Vidio.

Di pekan sebelumnya, Persija Jakarta harus terpeleset dengan bermain imbang 1-1 melawan PSIM Jogjakarta. Hasil yang cukup disayangkan, karena Macan Kemayoran gagal memangkas jarak dari dua pesaingnya di papan atas, Persib Bandung dan Borneo FC.

Persija Jakarta saat ini masih terkunci di posisi ketiga dengan raihan 59 poin. Macan Kemayoran tertinggal tujuh angka dari Persib Bandung serta Borneo FC yang menempati posisi pertama dan kedua klasemen sementara Super League 2025/2026.

Setiap tim, termasuk Persija Jakarta, saat ini hanya tinggal menyisakan lima pertandingan sisa di Super League 2025/2026. Karena itu, duel melawan Persis Solo sangat krusial bagi Macan Kemayoran. Tim besutan Mauricio Souza itu wajib mengunci kemenangan jika ingin memanaskan persaingan papan atas.

Potensi Persija Jakarta untuk mengamankan tiga poin cukup terbuka, mengingat Persis Solo punya catatan laga tandang yang tidak bagus. Tim berjulukkan Laskar Sambernyawa itu terakhir kali menang tandang melawan Semen Padang dengan skor 3-2 pada 11 Januari 2026.

Ditambah, Persis Solo juga sedang dalam posisi bawah di papan klasemen sementara. Laskar Sambernyawa duduk di peringkat ke-15 dengan raihan 27 poin, hanya unggul satu angka saja dari Madura United yang berada di zona merah atau posisi ke-16. Artinya, mereka punya potensi untuk terjun ke zona degradasi.

Meski demikian, Mauricio Souza sebagai pelatih Persija Jakarta tidak anggap remeh Persis Solo. Juru taktik asal Brasil itu menyadari lawannya tidak dalam situasi yang bagus. Tapi, ia menilai Laskar Sambernyawa sedang dalam grafik positif.

”Ya, (Persis) Solo menjalani musim yang tidak konsisten (naik turun). Tapi mereka adalah tim yang juga menunjukkan perkembangan yang baik di beberapa pertandingan terakhir,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga kontra Persis Solo, dikutip Senin (27/4).

