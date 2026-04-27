Andika Rachmansyah
Senin, 27 April 2026 | 18.37 WIB

Waduh! Duel Persija Jakarta vs Persis Solo Diprediksi Sepi Penonton, Ini Dia Penyebabnya?

Selebrasi Allano Lima dalam laga big match Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya di SUGBK, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Meski skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - bermain kandang, tapi Jakmania yang hadir ke laga tersebut diprediksi sepi.

Sebagaimana diketahui, SUGBK memiliki kapasitas penonton sebanyak 77 ribu. Namun sayangnya, kursi di stadion megah Jakarta itu tidak akan terisi penuh dalam duel Persija Jakarta kontra Persis Solo pada malam hari nanti.

Ketua Panitia Pelaksana Persija Jakarta, Tauhid Indrasjarief atau yang akrab disapa Bung Ferry, mengungkapkan bahwa penonton yang akan hadir pada laga tersebut diperkirakan hanya 15 ribu penonton saja. Padahal, kata Ferry, pihaknya sudah mengajukan izin ke pihak terkait untuk kehadiran 25 ribu penonton.

“Sebetulnya kita udah mengajukan izin, baik ke GBK maupun ke polisi, itu sebanyak 25 ribu. Tapi, perkembangannya kelihatannya anginnya berkurang jauh. Kemungkinan prediksi saya paling banyak 15 ribu penonton,” kata Ferry saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com di kawasan SUGBK, Minggu (26/4/2026).

Ferry menduga sedikitnya animo penonton dalam laga tersebut didasari berbagai faktor. Mulai dari hasil imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-29, kemudian karena pertandingan yang digelar hari kerja alias Senin, hingga Jakmania yang menahan diri karena ingin hadir langsung ke stadion saat menjamu Persib Bandung di pekan ke-32 pada 10 Mei 2026.

"Mungkin pertama, kekecewaan suporter ketika Persija seri, ya," ucapnya.

"Tapi ada juga kemungkinan karena pertandingan ini digelar di hari Senin. Faktor ketiga, ini yang paling mungkin nih sebetulnya, banyak yang memilih untuk menyaksikan pertandingan kandang berikutnya yang lawan Persib, gitu. Mungkin pilihannya seperti itu," terang Ferry.

Sementara kelompok suporter Persis Solo kemungkinan juga akan hadir langsung ke SUGBK untuk mendukung tim kebanggaannya. Terkait hal itu, Ferry menyampaikan pihaknya siap menyambut suporter tim tamu dan akan menyiapkan tempat di tribune selatan.

