Waduh! Duel Persija Jakarta vs Persis Solo Diprediksi Sepi Penonton, Ini Dia Penyebabnya?

Selebrasi Allano Lima dalam laga big match Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya di SUGBK, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.
Meski skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - bermain kandang, tapi Jakmania yang hadir ke laga tersebut diprediksi sepi.
Sebagaimana diketahui, SUGBK memiliki kapasitas penonton sebanyak 77 ribu. Namun sayangnya, kursi di stadion megah Jakarta itu tidak akan terisi penuh dalam duel Persija Jakarta kontra Persis Solo pada malam hari nanti.
Baca Juga:Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persis Solo di Super League dan Live Streaming: Tuan Rumah Incar Tiga Poin
Ketua Panitia Pelaksana Persija Jakarta, Tauhid Indrasjarief atau yang akrab disapa Bung Ferry, mengungkapkan bahwa penonton yang akan hadir pada laga tersebut diperkirakan hanya 15 ribu penonton saja. Padahal, kata Ferry, pihaknya sudah mengajukan izin ke pihak terkait untuk kehadiran 25 ribu penonton.
“Sebetulnya kita udah mengajukan izin, baik ke GBK maupun ke polisi, itu sebanyak 25 ribu. Tapi, perkembangannya kelihatannya anginnya berkurang jauh. Kemungkinan prediksi saya paling banyak 15 ribu penonton,” kata Ferry saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com di kawasan SUGBK, Minggu (26/4/2026).
Ferry menduga sedikitnya animo penonton dalam laga tersebut didasari berbagai faktor. Mulai dari hasil imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-29, kemudian karena pertandingan yang digelar hari kerja alias Senin, hingga Jakmania yang menahan diri karena ingin hadir langsung ke stadion saat menjamu Persib Bandung di pekan ke-32 pada 10 Mei 2026.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persis Solo, Mauricio Souza Waspadai Laskar Sambernyawa
"Mungkin pertama, kekecewaan suporter ketika Persija seri, ya," ucapnya.
"Tapi ada juga kemungkinan karena pertandingan ini digelar di hari Senin. Faktor ketiga, ini yang paling mungkin nih sebetulnya, banyak yang memilih untuk menyaksikan pertandingan kandang berikutnya yang lawan Persib, gitu. Mungkin pilihannya seperti itu," terang Ferry.
Sementara kelompok suporter Persis Solo kemungkinan juga akan hadir langsung ke SUGBK untuk mendukung tim kebanggaannya. Terkait hal itu, Ferry menyampaikan pihaknya siap menyambut suporter tim tamu dan akan menyiapkan tempat di tribune selatan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!