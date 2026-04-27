Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persis Solo di Super League dan Live Streaming: Tuan Rumah Incar Tiga Poin

Persija Jakarta vs Persis Solo di Super League. (Instagram.com/@persija)
JawaPos.com–Persija Jakarta bersiap menjamu Persis Solo pada pekan 30 Super League, Senin (27/4) di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tuan rumah wajib meraih tiga poin untuk terus bertahan di papan atas.
Macan Kemayoran saat ini bertengger di ranking tiga klasemen dengan 59 poin, tertinggal tujuh poin dari Persib dan Borneo FC di dua besar. Meski sulit, peluang Persija meraih gelar juara masih terbuka.
Selain sapu bersih lima laga sisa Super League dengan kemenangan, Persija juga harus berharap Persib dan Borneo terpeleset di lima pekan terakhir. Adapun poin maksimal yang bisa diraih Shayne Pattynama dan rekan yakni 74 poin.
Menghadapi Persis Solo, tentu bukan laga yang mudah. Pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan persiapan timnya sangat pendek karena harus bermain dua kali dalam lima hari.
”Persiapan kami tidak begitu lama karena jarak pertandingan yang berdekatan,” ucap Mauricio Souza di konferensi pers sebelum laga.
Meski demikian, persiapan tetap berjalan baik dan perbaikan permainan akan fokus pada finishing di depan gawang.
”Tapi semua persiapan tim sudah berjalan dengan baik sesuai rencana. Kami akan fokus memperbaiki sisi penyelesaian akhir kami,” lanjut pelatih asal Brasil tersebut.
Sementara itu, kubu Persis Solo bertamu ke Jakarta dengan misi meraih poin. Raihan satu atau tiga poin jelas akan sangat berharga dalam perjalanan untuk menghindari degradasi.
Pada klasemen sementara saat ini Laskar Sambernyawa satu tingkat dari zona degradasi yakni 15 dengan koleksi 27 poin. Mereka hanya unggul satu angka dari Madura United di posisi 16.
