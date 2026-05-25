Persib Bandung Pertahankan 90 Persen Skuad Juara, Bagaimana Nasib Bojan Hodak?

JawaPos.com - Manajer tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, angkat bicara soal kerangka tim untuk mengarungi Super League 2026/2026. Umuh mengungkapkan bahwa manajemen berencana mempertahankan sebagian besar pemainnya.

Persib Bandung sukses merebut gelar juara Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menyabet mahkota juara usai finis pertama dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda.

Perolehan poin kedua kesebelasan memang sama, tapi Persib Bandung berhak keluar sebagai juaranya. Pasalnya, Pangeran Biru unggul head to head atas Borneo FC Samarinda.

Kesuksesan tersebut sekaligus membuat Persib Bandung menggoreskan tinta emas dalam sepak bola nasional. Mereka menjadi tim pertama Indonesia yang sukses meraih gelar juara dalam tiga musim beruntun alias hattrick.

Pasca kesuksesan hattrick juara, tentu muncul pertanyaan soal kekuatan Persib Bandung untuk musim depan. Terkait hal itu, Umuh menegaskan bahwa manajemen akan mempertahankan hampir seluruh pemain yang ada saat ini.

“Tadi saya sudah bicara ini pemain 80-90 persen bertahan,” kata Umuh, Senin (25/5/2026).

Di sisi lain, Umuh juga bicara soal nasib pelatih Bojan Hodak yang kontraknya berakhir 31 Mei 2026. Kata dia, juru taktik asal Kroasia tersebut sedang dalam komunikasi dengan owner klub terkait masa depannya.

“Coach (Bojan Hodak) ada perbincangan dengan (Owner Persib Bandung) Glen (Sugita) hari ini nanti ada keputusan harusnya sore ini ada keputusan di sana,” terang Umuh.

Nasib Bojan Hodak bersama Persib Bandung menjadi topik panas. Ada laporan yang menyebut kalau pelatih berkepala plontos itu tidak akan memperpanjang masa baktinya usai membawa Pangeran Biru hattrick juara.