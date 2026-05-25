Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 26 Mei 2026 | 02.05 WIB

Bojan Hodak Dilaporkan Bakal Tinggalkan Persib Bandung, Bobotoh Siap Kehilangan? 

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib)

JawaPos.com - Bojan Hodak dilaporkan akan meninggalkan Persib Bandung. Kabar tersebut jelas menjadi kabar kurang sedap bagi Bobotoh, kelompok suporter tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Hodak baru saja membawa Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025/2026. Gelar tersebut sekaligus membawa Pangeran Biru mengukir sejarah besar dengan menjadi tim Indonesia pertama yang meraih juara dalam tiga musim beruntun.

Di tengah kesuksesan tersebut, nama Hodak mendadak jadi sorotan. Sebab, kontrak pelatih asal Kroasia itu bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sebelumnya, pihak manajemen mengungkapkan telah melakukan komunikasi terkait perpanjangan kontrak tersebut dan berjalan positif. Bahkan, manajemen Persib Bandung dikabarkan menaikkan gaji Hodak dalam kontrak baru. Tapi hingga kini, belum ada titik terang soal nasib pelatih berkepala plontos itu.

Kendati demikian, Lorenzo Lepore yang merupakan jurnalis Italia melaporkan Hodak tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung. Dalam laporannya, Lepore tak menampik bahwa pembicaraan kedua pihak berjalan positif.

"Meski pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir berjalan positif, kini tampaknya Bojan Hodak tidak akan melanjutkan tugasnya di bangku pelatih Persib Bandung musim depan," tulis Lepore dalam laporan di akun Instagram pribadinya @lorenzooleporee, Senin (25/5/2026).

Lepore menyebut bahwa alasan Hodak tak memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung tidak ada hubungannya soal masalah teknis. Menurutnya, alasan pribadi disinyalir menjadi faktor kepergian pelatih berusia 55 tahun itu.

"Alasan di balik kemungkinan kepergian ini bukan berkaitan dengan urusan teknis, melainkan menyangkut kondisi pribadi sang pelatih asal Kroasia," terang Lepore.

Jika rumor tersebut benar adanya, maka ini menjadi kabar tidak sedap bagi Bobotoh. Pasalnya, Hodak sangat dicintai oleh para Bobotoh karena sukses membawa Persib Bandung mengukir prestasi bersejarah.

Tak bisa dipungkiri, Hodak merupakan salah satu pelatih tersukses Persib Bandung. Berkat tangan dinginnya, Pangeran Biru sukses merebut gelar juara tiga kali beruntun alias hattrick.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Bermain 56 Laga, Leo Navacchio Jalani Musim Terakhirnya Bersama Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Bermain 56 Laga, Leo Navacchio Jalani Musim Terakhirnya Bersama Persik Kediri

Selasa, 26 Mei 2026 | 02.00 WIB

Degradasi ke Championship Musim Depan, Jarrod Bowen Bertekad Bawa West Ham United Kembali ke Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Degradasi ke Championship Musim Depan, Jarrod Bowen Bertekad Bawa West Ham United Kembali ke Liga Inggris

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.48 WIB

Borneo FC Gagal Juara, Fabio Lefundes Singgung Aturan Head to Head - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Gagal Juara, Fabio Lefundes Singgung Aturan Head to Head

Senin, 25 Mei 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore