Bojan Hodak Dilaporkan Bakal Tinggalkan Persib Bandung, Bobotoh Siap Kehilangan? 

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib)
JawaPos.com - Bojan Hodak dilaporkan akan meninggalkan Persib Bandung. Kabar tersebut jelas menjadi kabar kurang sedap bagi Bobotoh, kelompok suporter tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
Hodak baru saja membawa Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025/2026. Gelar tersebut sekaligus membawa Pangeran Biru mengukir sejarah besar dengan menjadi tim Indonesia pertama yang meraih juara dalam tiga musim beruntun.
Di tengah kesuksesan tersebut, nama Hodak mendadak jadi sorotan. Sebab, kontrak pelatih asal Kroasia itu bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Mei 2026.
Sebelumnya, pihak manajemen mengungkapkan telah melakukan komunikasi terkait perpanjangan kontrak tersebut dan berjalan positif. Bahkan, manajemen Persib Bandung dikabarkan menaikkan gaji Hodak dalam kontrak baru. Tapi hingga kini, belum ada titik terang soal nasib pelatih berkepala plontos itu.
Kendati demikian, Lorenzo Lepore yang merupakan jurnalis Italia melaporkan Hodak tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung. Dalam laporannya, Lepore tak menampik bahwa pembicaraan kedua pihak berjalan positif.
"Meski pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir berjalan positif, kini tampaknya Bojan Hodak tidak akan melanjutkan tugasnya di bangku pelatih Persib Bandung musim depan," tulis Lepore dalam laporan di akun Instagram pribadinya @lorenzooleporee, Senin (25/5/2026).
Lepore menyebut bahwa alasan Hodak tak memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung tidak ada hubungannya soal masalah teknis. Menurutnya, alasan pribadi disinyalir menjadi faktor kepergian pelatih berusia 55 tahun itu.
"Alasan di balik kemungkinan kepergian ini bukan berkaitan dengan urusan teknis, melainkan menyangkut kondisi pribadi sang pelatih asal Kroasia," terang Lepore.
Jika rumor tersebut benar adanya, maka ini menjadi kabar tidak sedap bagi Bobotoh. Pasalnya, Hodak sangat dicintai oleh para Bobotoh karena sukses membawa Persib Bandung mengukir prestasi bersejarah.
Tak bisa dipungkiri, Hodak merupakan salah satu pelatih tersukses Persib Bandung. Berkat tangan dinginnya, Pangeran Biru sukses merebut gelar juara tiga kali beruntun alias hattrick.
