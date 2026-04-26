Welcome Back! Saddil Ramdani Resmi Kembali ke Timnas usai Dua Tahun Absen

Saddil Ramdani kembali dipanggil memperkuat timnas usai 2 tahun absen. (Dok/Persib Bandung)

JawaPos.com-Saddil Ramdani resmi kembali mendapatkan panggilan Timnas Indonesia setelah namanya dipanggil oleh John Herdman untuk agenda tim Garuda pada FIFA Match Day Juni.

Kepastian ini diungkapkan langsung oleh klub Saddil, Persib Bandung, dalam laman resmi Pangeran Biru, Minggu, setelah mereka mendapatkan surat dari PSSI bernomor 1819/AGB/317/IV-2026.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan mengikuti ASEAN Hyundai Cup 2026. Sebagai persiapan mengikuti Turnamen tersebut, PSSI akan melakukan Pemusatan Latihan di Jakarta," tulis surat yang ditanda tangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tersebut.

Ini menjadi kabar gembira untuk Saddil yang sudah dua tahun tak membela timnas Indonesia, dengan terakhir kali penampilannya adalah pada Januari 2024 saat Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakoni laga uji coba sebagai persiapan Piala Asia 2023 di Qatar melawan Libya yang berakhir 1-2.

Sejak debutnya bersama Garuda pada Maret 2017, penyerang sayap berusia 27 tahun ini sudah memiliki 29 caps dengan dua gol gol dan enam assist.

Adapun, pemanggilan ini tak lepas dari penampilan Saddil bersama Persib musim ini, dimana dia tampil 29 kali di semua kompetisi dengan torehan empat gol gol satu assist. Saddil menjadi salah satu dari tiga penggawa Persib yang dipanggil timnas Indonesia pada periode ini, yaitu Thom Haye dan Marc Klok.