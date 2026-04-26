Edi Yulianto
Senin, 27 April 2026 | 00.44 WIB

Lucas Frigeri Bongkar Kunci Suksesnya Bersama Arema FC, Sinyal Psywar Hadapi Persebaya Surabaya

Lucas Frigeri siap jadi momok Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur hadapi Arema FC. (Arema FC)

JawaPos.com - Penjaga gawang Arema FC, Lucas Frigeri, tampil begitu luar biasa saat membantu timnya membawa satu poin saat bertandang ke markas Persib Bandung dalam laga pekan ke-29 lanjutan kompetisi Super League 2025/2026.

Berkat penampilan gemilangnya tersebut, Frigeri pun dinobatkan sebagai 'Player of The Match' di laga tersebut.

Terkait performa apiknya tersebut, Frigeri mengatakan hasil itu merupakan tanggung jawabnya sebagai penjaga gawang.

"Kerja keras! Dalam kehidupan seorang penjaga gawang, tidak ada pilihan selain bekerja keras. Saat bermain maupun tidak, kita harus selalu bekerja untuk memberikan yang terbaik saat dibutuhkan," kata Frigeri.

"Saya sangat senang karena tidak kebobolan hari ini. Hal ini memberikan banyak kepercayaan diri bagi kami sebagai penjaga gawang, jadi saya merasa sangat bahagia," sambungnya.

"Namun, saya juga ingin memberikan tim saya. Semua pemain layak mendapatkan apresiasi di mana semua orang berjuang dan membantu saya hingga akhir. Selamat untuk semuanya," imbuhnya.

Frigeri menambahkan dirinya kagum dengan atmosfer di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga tersebut.

"Atmosfer yang luar biasa! Saya ingin mengucapkan selamat kepada Persib karena telah menciptakan suasana yang begitu indah bagi para penggemar," ucap Frigeri.

Lebih lanjut, Frigeri pun mengajak rekan-rekannya untuk mengalihkan fokus ke laga berikutnya kontra Persebaya Surabaya.

Editor: Edi Yulianto
