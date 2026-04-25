Bojan Hodak Puji Lucas Frigeri usai Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib Bandung/Antara)
Jawaos.com–Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyayangkan hasil imbang melawan Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Hodak menilai timnya bisa menang karena punya banyak peluang, namun gagal terkonversi menjadi gol karena performa gemilang Lucas Frigeri.
Persib Bandung harus puas berbagi angka dengan Arema FC usai bermain imbang tanpa gol di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan bagi Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, karena mereka tampil dominan di laga super league tersebut.
Bojan Hodak mengungkapkan, seluruh pemain Persib Bandung sudah berjuang maksimal untuk mencuri poin penuh. Namun, dia memberikan kredit khusus kepada Arema FC karena bermain sangat disiplin sepanjang pertandingan super league itu.
”Setiap pertandingan kami berusaha menang. Tapi kita tahu Arema bermain bertahan dan betul-betul menjalankan instruksi pelatihnya dengan baik,” ujar Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers usai laga, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (25/4).
Skuad Pangeran Biru juga menciptakan cukup banyak peluang emas dalam laga tersebut. Namun kiper Arema FC Lucas Frigeri menjadi tembok tebal tak bisa ditembus. bagi Marc Klok dan kawan-kawan. Kiper asal Brasil itu tampil sangat gemilang di bawah mistar gawang dengan menggagalkan banyaknya peluang emas tuan rumah.
”Kami punya peluang cetak gol. Dan pemain terbaik (dalam laga ini) adalah penjaga gawang mereka,” ujar Bojan Hodak.
Hasil imbang ini membuat Persib Bandung terpeleset untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Pangeran Biru harus bermain imbang 2-2 melawan Dewa United di pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Tambahan satu angka ini memang masih menempatkan Persib Bandung di puncak klasemen sementara dengan raihan 65 poin. Akan tetapi, posisinya menjadi sangat rawan tergusur karena hanya unggul tiga angka saja dari Borneo FC yang mengekor di posisi kedua.
Hodak menyadari persaingan menuju tangga juara kini menjadi semakin menantang. Dia pun meminta para pemain segera melupakan hasil ini dan mengalihkan konsentrasi penuh ke laga berikutnya.
