Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 26 April 2026 | 18.22 WIB

Motivasi Berlipat Lucas Frigeri Hadapi Persebaya Surabaya! Kiper Arema FC Fokus Penuh Jelang Derbi Jawa Timur

Aksi gemilang Lucas Frigeri saat menjaga gawang Arema FC di laga tandang kontra Persib Bandung. (Arema FC)

JawaPos.com–Penjaga gawang Arema FC Lucas Frigeri membawa energi baru jelang duel panas menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/2026. Laga sarat gengsi ini dipastikan menyedot perhatian, terutama setelah performa gemilang sang kiper di pekan sebelumnya.

Lucas Frigeri tampil luar biasa saat Arema FC mencuri satu poin di markas Persib Bandung. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dia menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus sepanjang pertandingan super league.

Penampilan impresif lawan Persib itu mengantarkan Lucas Frigeri meraih predikat Player of The Match. Gelar tersebut jadi bukti nyata kontribusinya dalam menjaga asa Arema FC tetap hidup di papan klasemen super league.

Lucas Frigeri menegaskan, performa apiknya bukan sesuatu yang instan melainkan hasil kerja keras tanpa henti. Dia menilai posisi penjaga gawang menuntut konsistensi tinggi, baik saat tampil di lapangan maupun ketika menjalani latihan.

”Kerja keras! Dalam kehidupan seorang penjaga gawang, tidak ada pilihan lain selain bekerja keras. Saat bermain maupun tidak, kita harus selalu bekerja untuk memberikan yang terbaik saat dibutuhkan,” kata Frigeri.

Kiper asal Brasil itu juga mengaku puas karena berhasil mencatat clean sheet di laga tersebut. Baginya, tidak kebobolan menjadi sumber kepercayaan diri yang sangat penting bagi seorang penjaga gawang.

”Saya sangat senang karena tidak kebobolan hari ini. Hal ini memberikan banyak kepercayaan diri bagi kami sebagai penjaga gawang, jadi saya merasa sangat bahagia,” sambung Lucas Frigeri.

Meski tampil sebagai pahlawan, Frigeri tetap merendah dan memberi kredit kepada seluruh rekan setimnya. Dia menilai hasil positif tersebut merupakan buah kerja kolektif, bukan semata usaha individu.

”Namun, saya juga ingin memberikan tim saya. Semua pemain layak mendapatkan apresiasi dimana semua orang berjuang dan membantu saya hingga akhir. Selamat untuk semuanya,” imbuh Lucas Frigeri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore