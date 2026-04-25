Persib Bandung Mandul di Kandang! Ditahan Arema FC 0-0, Bojan Hodak Soroti Tembok Kokoh dan Aksi Gemilang Lucas Frigeri

JawaPos.com- Persib Bandung gagal memanfaatkan keunggulan bermain di kandang setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC pada pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4).

Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, tim berjuluk Pangeran Biru tetap kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim tamu.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa anak asuhnya sudah menunjukkan upaya maksimal untuk mengamankan kemenangan di kandang. Namun, ia tak menampik kedisiplinan Arema FC menjadi faktor utama gagalnya Persib meraih tiga poin.

Menurut Hodak, strategi bertahan yang diterapkan Arema berjalan sangat efektif. Selain itu, penampilan gemilang penjaga gawang mereka, Lucas Frigeri, menjadi pembeda dalam laga tersebut.

Sejumlah peluang emas yang diciptakan Persib berhasil digagalkan oleh aksi-aksi krusial sang kiper.

"Peluang kami sebenarnya cukup banyak, tapi penyelesaian akhir belum maksimal. Kiper mereka tampil luar biasa," ungkap Hodak usai pertandingan.

Hasil imbang ini membuat Persib tetap bertahan di puncak klasemen sementara. Namun, Hodak mengingatkan bahwa persaingan menuju gelar juara semakin ketat, sehingga timnya harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.

Di sisi lain, kiper muda Persib, Fitrah Maulana, mengaku bersyukur mendapat kepercayaan tampil dalam laga penting tersebut. Ia bertekad terus memberikan performa terbaik setiap kali diberi kesempatan.