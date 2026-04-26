Kunci Sukses Borneo FC Susul Persib Bandung, Buka Peluang Juara di Akhir Musim

Borneo FC samai poin Persib Bandung di Super League. (Istimewa)
JawaPos.com - Kesuksesan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-29 Super League 2025/2026 menyamai poin pemuncak klasemen, Persib Bandung, bukanlah hasil instan. Di balik kemenangan atas Semen Padang FC, terdapat perjalanan panjang yang dibangun dengan konsistensi sejak awal musim.
Di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu (25/4) malam, tim berjuluk Pesut Etam tampil solid dan disiplin. Kemenangan 3-0 tidak hanya menambah tiga poin, tetapi juga mempertegas identitas tim yang stabil sepanjang kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menolak anggapan bahwa tekanan baru dimulai di lima laga terakhir.
“Kami sudah menjaga motivasi itu sejak 9 Agustus. Tidak ada satu pekan pun kami keluar dari posisi dua atau tiga besar,” kata mantan pelatih Madura United FC dan Persita Tangerang tersebut.
Menurutnya, kekuatan Borneo FC terletak pada kerja kolektif yang konsisten. Tim ini tidak hanya tajam di lini depan, tetapi juga memiliki keseimbangan yang membuat mereka tetap kompetitif sepanjang musim.
“Kami punya dua pemain di daftar top skor, kami tim yang paling banyak mencetak gol, dan kami juga punya pemain dengan assist terbanyak,” imbuhnya.
Bahkan, ia mengaku menikmati ketika tim kurang diperhitungkan.
“Saya suka saat orang-orang melupakan kami. Itu membuat pemain semakin lapar dan ingin lebih,” tambahnya.
Sementara di lapangan, performa individu juga menjadi faktor penting. Penampilan gemilang penjaga gawang Nadeo Argawinata yang tampil penuh di setiap laga serta kontribusi pemain seperti Mariano Peralta dan Rivaldo menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki Borneo FC.
