Update Klasemen Super League: Borneo FC Samai Poin Persib Bandung, Persebaya Surabaya Intip Lima Besar

Borneo FC pepet Persib Bandung di Super League. (Borneo FC)

JawaPos.com - Borneo FC menempel ketat juara bertahan sekaligus tim pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026, Persib Bandung, seusai hasil relatif kontras kedua klub dalam rangkaian laga pekan ke-29 yang rampung Sabtu (25/4) kemarin.

Borneo menandai laga pemungkas pekan ke-29 dengan meraih kemenangan meyakinkan atas tim zona merah Semen Padang FC dengan skor 3-0 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (25/4) malam.

Kemenangan itu datang hanya sehari setelah Persib melewatkan kesempatan tiga poin penuh saat menjamu Arema FC dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4).

Kedua hasil tersebut membuat Borneo dan Persib kini sama-sama mengoleksi 66 poin dari 29 penampilan yang sudah mereka lakoni musim ini. Namun, Persib berhak menduduki posisi lebih tinggi dibanding Borneo karena situasi head to head kedua tim, demikian catatan laman resmi I.League.

Persib meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Borneo pada 5 Desember 2025, sebelum memaksakan hasil imbang 1-1 dalam lawatan ke Stadion Segiri pada 15 Maret 2026.

Situasi selepas rangkaian pekan ke-29 membuat Persib dihadapkan kepada tantangan lebih berat jika ingin mempertahankan posisi puncak dan meraih torehan bersejarah triruntun juara liga.

Super League 2025/2026 menyisakan rangkaian lima pekan pertandingan untuk dijalani dan Persib bakal melakoni laga berikutnya di markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Kamis (30/4).

Sehari sebelumnya, Rabu (29/4), Borneo berkesempatan untuk memberi tekanan tambahan kepada Persib dan merebut posisi puncak klasemen apabila mampu memetik hasil positif saat bertandang ke kandang Persik Kediri.

Berikut hasil lengkap pekan ke-29 Super League:

Rabu (22/4)

PSIM Yogyakarta 1 - Persija Jakarta 1 (Ezequiel Vidal 4'; Allano p-20')

Persis Solo 2 - Bhayangkara Presisi Lampung FC 1 (Dimitri 31', Luka Dumancic 45+4'; Moussa Sidibe 3')