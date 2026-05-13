Timnas Indonesia U-17 Gagal ke Piala Dunia U-17 2026! Kurniawan Dwi Yulianto Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab

Pelatih timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mempin latihan terbuka di Lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (24/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, bertanggung jawab usai timnya gagal lolos fase grup Piala Asia U-17 2026. Hasil tersebut sekaligus membuat Garuda Muda gagal mempertahankan prestasi ke Piala Dunia U-17 2026.
Timnas Indonesia U-17 menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di laga terakhir Grup B, Rabu (13/5/2026) dini hari WIB. Kekalahan tersebut praktis membuat Garuda Muda finis sebagai juru kunci.
Timnas Indonesia U-17 hanya mengoleksi tiga poin, kalah head to head dari China dan Qatar. Sementara Jepang, lolos ke perempat final sebagai juara grup sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U-17 2026.
Hasil yang cukup mengecewakan tentunya. Sebab, Timnas Indonesia U-17 gagal mengukir pencapaian seperti edisi sebelumnya yang sukses melaju ke perempat final sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U-17 2025.
“Sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu,” kata Kurniawan dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Kurniawan juga menyampaikan permohonan maafnya atas kegagalan Timnas Indonesia U-17. Pelatih berkepala plontos itu turut mengapresiasi anak asuhnya yang telah bekerja keras di Piala Asia U-17 2026.
“Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini,” ujarnya.
“Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staf yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain,” tambah Kurniawan.
Lebih jauh, pihaknya meminta kepada para pemain untuk tidak patah semangat.
Legenda hidup Timnas Indonesia itu berharap Mathew Baker cs dapat terus meningkatkan kualitasnya hingga membawa tim Merah Putih mengukir prestasi di masa mendatang.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam