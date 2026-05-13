Timnas Indonesia U-17 Gagal ke Piala Dunia U-17 2026! Kurniawan Dwi Yulianto Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, bertanggung jawab usai timnya gagal lolos fase grup Piala Asia U-17 2026. Hasil tersebut sekaligus membuat Garuda Muda gagal mempertahankan prestasi ke Piala Dunia U-17 2026.

Timnas Indonesia U-17 menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di laga terakhir Grup B, Rabu (13/5/2026) dini hari WIB. Kekalahan tersebut praktis membuat Garuda Muda finis sebagai juru kunci.

Timnas Indonesia U-17 hanya mengoleksi tiga poin, kalah head to head dari China dan Qatar. Sementara Jepang, lolos ke perempat final sebagai juara grup sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U-17 2026.

Hasil yang cukup mengecewakan tentunya. Sebab, Timnas Indonesia U-17 gagal mengukir pencapaian seperti edisi sebelumnya yang sukses melaju ke perempat final sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U-17 2025.

“Sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu,” kata Kurniawan dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Kurniawan juga menyampaikan permohonan maafnya atas kegagalan Timnas Indonesia U-17. Pelatih berkepala plontos itu turut mengapresiasi anak asuhnya yang telah bekerja keras di Piala Asia U-17 2026.

“Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini,” ujarnya.

“Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staf yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain,” tambah Kurniawan.

Lebih jauh, pihaknya meminta kepada para pemain untuk tidak patah semangat.