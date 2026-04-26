Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 26 April 2026 | 20.43 WIB

Last Dance Bruno Moreira? Rekor Bomber Brasil Jadi Top Skor Derbi Jawa Timur Jelang Arema FC vs Persebaya Surabaya

Bruno Moreira Soares merayakan gol penalti yang membawa Persebaya Surabaya unggul atas Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi laga krusial melawan Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Sorotan langsung mengarah pada sosok Bruno Moreira yang berpotensi menjalani laga terakhirnya bersama Green Force dalam Derbi Jawa Timur.

Pertandingan ini dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton. Situasi ini membuat atmosfer derbi terasa berbeda, tetapi tensi tinggi tetap tak terhindarkan.

Laga kandang Arema FC tersebut terpaksa dipindahkan ke Bali karena tidak mendapatkan izin keamanan dari pihak kepolisian. Kondisi ini menjadikan duel klasik Jawa Timur berlangsung di tempat netral dengan nuansa yang tidak biasa.

Meski tanpa dukungan suporter langsung di stadion, panasnya rivalitas tetap terasa. Derbi Jawa Timur selalu menghadirkan gengsi besar yang sulit direduksi oleh situasi apa pun.

Persebaya Surabaya datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan penting atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Dalam laga tersebut, Francisco Rivera dan rekan-rekannya tampil impresif dan sukses mempermalukan tuan rumah.

Kemenangan itu menjadi suntikan kepercayaan diri jelang laga penting ini. Performa kolektif tim menunjukkan tren yang menjanjikan dalam beberapa pekan terakhir.

Di sisi lain, Arema FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Singo Edan itu mampu menahan imbang pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung, di kandang mereka.

Hasil tersebut menunjukkan konsistensi dan daya juang Arema FC yang tetap solid. Ini menjadi sinyal bahaya bagi Persebaya Surabaya untuk tetap waspada sepanjang pertandingan.

Editor: Banu Adikara
