Cuma 9 Laga di Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Kini Dirumorkan Gabung Arema FC

Alfeandra Dewangga saat membela Persib Bandung pada musim 2025/2026. Minim menit bermain membuatnya dirumorkan bergabung dengan Arema FC. (Instagram/@alfeandradewangga)
JawaPos.com — Alfeandra Dewangga dikabarkan berpotensi meninggalkan Persib Bandung setelah hanya tampil dalam sembilan pertandingan sepanjang musim 2025/2026. Minimnya menit bermain membuat bek berusia 24 tahun itu mulai dirumorkan merapat ke Arema FC demi mendapatkan kesempatan tampil lebih reguler pada musim depan.
Didatangkan pada awal musim 2025/2026, Alfeandra Dewangga sempat dianggap sebagai salah satu rekrutan penting Persib Bandung.
Kehadirannya juga menjadi jalan keluar bagi sang pemain setelah klub lamanya, PSIS Semarang, terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
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Namun harapan untuk mendapatkan peran penting bersama Maung Bandung tidak berjalan sesuai rencana. Sepanjang musim, pemain asal Semarang tersebut lebih sering menghuni bangku cadangan dibanding tampil di lapangan.
Mengapa Karier Dewangga di Persib Bandung Tidak Berjalan Mulus?
Alfeandra Dewangga hanya mencatatkan sembilan penampilan bersama Persib Bandung selama musim 2025/2026. Dari jumlah tersebut, ia enam kali dipercaya sebagai starter dan tiga kali masuk sebagai pemain pengganti.
Kesempatan bermain yang terbatas menjadi kontras jika dibandingkan saat dirinya masih membela PSIS Semarang.
Ketika memperkuat klub asal Kota Lumpia itu, Dewangga merupakan salah satu pemain inti dan menjadi tulang punggung tim dalam berbagai kompetisi.
Selain tampil di kompetisi Super League, Dewangga juga sempat dimainkan pada babak 16 besar AFC Champions League Two.
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