Susun Kekuatan Baru Musim Depan, Arema FC Akhiri Kerja Sama dengan Tiga Pemain Ini

Pemain Arema FC siap berduel dengan penggawa PSM Makassar dalam laga sengit Super League di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC mulai melakukan penyusunan skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Memasuki awal Juni, manajemen Singo Edan resmi mengumumkan tiga pemain yang tidak lagi menjadi bagian dari tim untuk musim depan.
Ketiga pemain tersebut adalah Iksan Lestaluhu, Valdeci Moreira, dan Agusti Ardiansyah. Keputusan itu menjadi langkah awal evaluasi tim setelah berakhirnya kompetisi musim lalu sekaligus bagian dari proses pembentukan skuad baru.
Nama pertama yang diumumkan berpisah adalah Iksan Lestaluhu. Winger muda asal Tulehu, Maluku, tersebut mengakhiri kebersamaan dengan Arema FC setelah kurang lebih dua tahun membela klub kebanggaan Aremania.
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Selama berseragam Singo Edan, pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan 30 penampilan dan menyumbangkan dua gol. Iksan juga sempat memperkuat tim Arema FC U20 serta menjadi bagian dari skuad yang berhasil menjuarai Piala Presiden 2024.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan Iksan selama berada di klub.
Menurutnya, usia sang pemain masih sangat ideal untuk terus berkembang dan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di masa mendatang.
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Selain Iksan, Arema FC juga memastikan tidak memperpanjang kontrak gelandang serang asal Brasil, Valdeci Moreira. Kontrak pemain berusia 31 tahun tersebut berakhir pada 31 Mei 2026 dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerja sama.
Valdeci menjadi salah satu pemain penting dalam skema permainan Arema FC sepanjang musim lalu. Dalam 26 pertandingan BRI Super League 2025/26, ia berhasil mencatatkan lima gol dan dua assist.
Kontribusinya dalam membangun serangan serta kemampuannya mengatur ritme permainan membuat Valdeci cukup berperan di lini tengah Singo Edan.
Meski demikian, manajemen memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dan mendoakan yang terbaik bagi karier sang pemain ke depan.
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