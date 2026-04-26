Termasuk Saddil Ramdani! 3 Pemain Persib Bandung Dipanggil ke Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026

JawaPos.com - Tiga pemain Persib Bandung mendapat panggilan dari PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Ketiga pemain yang mendapatkan panggilan tersebut adalah Thom Haye, Marc Klok, dan Saddil Ramdani.

Pemanggilan ketiga pemain Persib Bandung itu tertuang dalam surat bernomor bernomor 1819/AGB/317/IV-2026, yang ditandatangi langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, pada 23 April 2026. Dijelaskan bahwa pemusatan latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 pada pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Pemusatan latihan Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26-30 Mei 2026. Diharapkan, seluruh pemain yang mendapatkan panggilan dapat berkumpul di Jakarta pada 26 Mei 2026.

Bagi Haye, Klok, dan Saddil, ini adalah pemanggilan pertama mereka pada tahun ini. Sebelumnya, ketiganya tidak dipanggil oleh pelatih John Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Series di bulan Maret 2026.

Namun dari ketiga pemain itu, nama yang paling menyita perhatian adalah Saddil. Setelah sekian lama, akhirnya winger berusia 27 tahun itu kembali mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Saddil terakhir kali membela Skuad Garuda pada Januari 2024, dalam pertandingan uji coba melawan Libya.

Setelah pertandingan tersebut, Saddil tidak pernah dilirik kembali oleh pelatih Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Perjuangannya selama lebih dari dua tahun pun akhirnya berbuah manis. Pemain kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara itu dilirik oleh pelatih John Herdman untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Pemanggilan tersebut tak luput dari performa Saddil bersama Persib Bandung di musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu telah mengemas empat gol dan satu assist dari 29 penampilan di semua ajang musim ini.

Namun perlu dicatat, pemusatan latihan ini akan menjadi instrumen penilaian bagi para pemain. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, akan menyaring skuadnya untuk dibawa ke Piala AFF 2026.

Sebelum terjun ke Piala AFF 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani agenda FIFA Matchday pada periode 1-9 Juni 2026. Nah, agenda tersebut menjadi panggung bagi John Herdman untuk menentukan skuad yang bakal dibawa ke Piala AFF 2026.