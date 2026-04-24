Dony Tri Pamungkas Dipantau Legia Warszawa, Susul Jejak Egy dan Witan di Liga Polandia?

JawaPos.com - Bintang Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, masuk dalam radar klub raksasa Polandia, Legia Warszawa. Pemain berusia 21 tahun itu berpotensi menjadi pemain Indonesia ketiga yang merumput di Polandia.

Performa impresif Dony Tri bersama Persija Jakarta sukses menyita perhatian Legia Warszawa. Klub tersukses Polandia itu dilaporkan sedang memantau wonderkid Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tersebut.

Rumor tersebut dihembuskan oleh akun X salah satu media sepak bola Polandia, @MarkajTopNews. Mereka melaporkan bahwa Legia Warszawa telah memantau Dony Tri sejak beberapa bulan terakhir.

"Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, sedang dipantau oleh klub Polandia, Legia Warszawa. Berdasarkan sumber, pemain 21 tahun itu telah masuk dalam daftar pantauan klub Polandia tersebut dalam beberapa bulan terakhir,” tulis akun X @MarkajTopNews, dikutip Jumat (24/4/2026).

Bahkan, perkiraan angka angka transfer Dony Tri ke Legia Warszawa, disebut sebesar 250 ribu euro atau sekira Rp5 miliar. Angka tersebut muncul karena pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama Persija Jakarta.

“Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan sekitar €250.000 akan dibutuhkan. Pemain internasional Indonesia ini telah menjadi pemain kunci bagi timnya musim ini,” tambah akun tersebut.

Tak ayal jika Dony Tri menarik perhatian Legia Warszawa, karena tampil impresif bersama Persija Jakarta. Secara keseluruhan, ia mencatat 84 penampilan dengan kontribusi satu gol dan empat assist.

Jika benar Dony Tri merapat ke Legia Warszawa, maka ia akan menjadi pemain ketiga Indonesia yang bermain di Polandia. Sebelumnya, sudah ada Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman yang berkarier di Polandia.