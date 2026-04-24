HomeSepak Bola Indonesia
Andika Rachmansyah
Jumat, 24 April 2026 | 21.34 WIB

Dony Tri Pamungkas Dipantau Legia Warszawa, Susul Jejak Egy dan Witan di Liga Polandia?

Dony Tri Pamungkas mendorong Persija Jakarta segera bangkit jelang duel panas melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. (Persija)

JawaPos.com - Bintang Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, masuk dalam radar klub raksasa Polandia, Legia Warszawa. Pemain berusia 21 tahun itu berpotensi menjadi pemain Indonesia ketiga yang merumput di Polandia.

Performa impresif Dony Tri bersama Persija Jakarta sukses menyita perhatian Legia Warszawa. Klub tersukses Polandia itu dilaporkan sedang memantau wonderkid Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tersebut.

Rumor tersebut dihembuskan oleh akun X salah satu media sepak bola Polandia, @MarkajTopNews. Mereka melaporkan bahwa Legia Warszawa telah memantau Dony Tri sejak beberapa bulan terakhir.

"Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, sedang dipantau oleh klub Polandia, Legia Warszawa. Berdasarkan sumber, pemain 21 tahun itu telah masuk dalam daftar pantauan klub Polandia tersebut dalam beberapa bulan terakhir,” tulis akun X @MarkajTopNews, dikutip Jumat (24/4/2026).

Bahkan, perkiraan angka angka transfer Dony Tri ke Legia Warszawa, disebut sebesar 250 ribu euro atau sekira Rp5 miliar. Angka tersebut muncul karena pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama Persija Jakarta.

“Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan sekitar €250.000 akan dibutuhkan. Pemain internasional Indonesia ini telah menjadi pemain kunci bagi timnya musim ini,” tambah akun tersebut.

Tak ayal jika Dony Tri menarik perhatian Legia Warszawa, karena tampil impresif bersama Persija Jakarta. Secara keseluruhan, ia mencatat 84 penampilan dengan kontribusi satu gol dan empat assist.

Jika benar Dony Tri merapat ke Legia Warszawa, maka ia akan menjadi pemain ketiga Indonesia yang bermain di Polandia. Sebelumnya, sudah ada Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman yang berkarier di Polandia.

Egy pernah berkarier di Polandia bersama Lechia Gdansk pada periode 2018-2021. Dalam periode tersebut, pemain yang saat ini berseragam Dewa United itu hanya mencatatkan 11 penampilan.

Profil Dony Tri Pamungkas, Bintang Persija Jakarta yang Diincar Legia Warszawa - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Dony Tri Pamungkas, Bintang Persija Jakarta yang Diincar Legia Warszawa

Jumat, 24 April 2026 | 20.59 WIB

Fajar Fathurrahman Kecewa Berat Persija Jakarta Gagal Menang Kontra PSIM Yogyakarta, Makin Sulit Kejar Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Fajar Fathurrahman Kecewa Berat Persija Jakarta Gagal Menang Kontra PSIM Yogyakarta, Makin Sulit Kejar Persib Bandung

Kamis, 23 April 2026 | 15.38 WIB

Franco Ramos Ungkap Pentingnya Satu Poin Bagi PSIM Yogyakarta di Laga Imbang Lawan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Franco Ramos Ungkap Pentingnya Satu Poin Bagi PSIM Yogyakarta di Laga Imbang Lawan Persija Jakarta

Kamis, 23 April 2026 | 06.42 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

