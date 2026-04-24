Update Klasemen Super League usai Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC, Persaingan Papan Atas Kian Panas

JawaPos.com–Persib Bandung harus puas berbagi angka usai bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Hasil imbang ini sekaligus membuat persaingan papan atas kian memanas.

Persib Bandung tampil begitu dominan menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB. Tim berjuluk Pangeran Biru itu juga menciptakan cukup banyak peluang emas dalam laga tersebut.

Tapi dewi fortuna belum berpihak pada Persib Bandung. Tidak ada satu pun gol yang bersarang ke gawang Arema FC dari semua peluang emas yang diciptakan skuad Pangeran Biru.

Bisa dibilang, kiper Arema FC Lucas Frigeri menjadi tembok bagi Persib Bandung. Pasalnya, kiper asal Brasil itu tampil sangat menawan di bawah mistar gawang, dengan menggagalkan banyaknya peluang emas Pangeran Biru.

Salah satu penyelamatan terbaik Frigeri terjadi di injury time. Kiper berusia 36 tahun itu dengan sigap menepis tendangan Beckham Putra, sehingga hanya membuahkan tendangan sepak pojok untuk Persib Bandung.

Yang pasti, hasil imbang ini bukan hasil yang diharapkan Persib Bandung. Pangeran Biru lagi-lagi terpeleset setelah di pekan ke-28 juga bermain imbang 2-2 melawan Dewa United.

Hasil imbang ini membuat perburuan gelar juara Super League 2025/2026 kian memanas. Pangeran Biru saat ini masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 66 poin.

Akan tetapi, Persib Bandung hanya berjarak tiga angka saja dari Borneo FC yang berada di posisi kedua. Skuad Pesut Etam, julukan Borneo FC baru akan memainkan laga pekan ke-29 dengan menjamu Semen Padang FC di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB.