Hasil Imbang Pertama di GBLA! Simak Fakta Menarik Laga Persib Bandung Kontra Arema FC

Duel laga imbang Persib Bandung lawan Arema FC. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com–Persib Bandung ditahan imbang Arema FC di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut dimainkan di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4).
Di babak pertama, Persib Bandung memiliki peluang dari tendangan Andrew Jung yang bisa digagalkan kiper Arema FC Lucas Frigeri. Selain itu, Uilliam Barros juga memiliki kesempatan mencetak gol tepat di mulut gawang yang kembali bisa digagalkan.
Di babak kedua, tim tuan rumah kembali menggempur pertahanan Arema FC. Lagi-lagi, Lucas Frigeri mampu menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Uilliam Barros dan Beckham Putra.
Ada tiga fakta menarik dari hasil imbang Persib Bandung menghadapi Arema FC. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.
Persib Bandung tidak bisa menjebol gawang Arema FC karena performa gemilang dari Lucas Frigeri. Di musim ini, hal tersebut pernah terjadi saat tim asuhan Bojan Hodak kalah dua gol tanpa balas dari Malut United.
Dalam dua laga terakhir, Persib selalu meraih hasil imbang yang sebelumnya menghadapi Dewa United. Hingga pekan ke-29, untuk pertama kalinya tim kebanggaan Bobotoh tersebut meraih hasil imbang secara berturut-turut.
Meski meraih hasil imbang, ada salah satu hal positif yang masih dipertahankan Persib. Hingga laga imbang melawan Arema FC, Maung Bandung belum pernah meraih kekalahan di kandang sendiri.
Namun melawan Arema FC, Persib bermain imbang untuk pertama kalinya di kandang sendiri. Sebelumnya, melansir Transfermarkt, Persib meraih 14 kemenangan kandang.
Fakta menarik dari hasil imbang Persib Bandung menghadapi Arema FC. Untuk saat ini, Persib masih memuncaki klasemen sementara Super League dan hanya terpaut tiga poin dari Borneo FC di posisi kedua.
