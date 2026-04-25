Bernardo Tavares Goyang Lidah! Kepiting Ternate Bikin Pelatih Persebaya Surabaya Lupa Taktik Sejenak

Bernardo Tavares menikmati hidangan kepiting khas Ternate bersama skuad Persebaya Surabaya usai kemenangan penting. (Persebaya)
JawaPos.com — “Terima kasih, makanannya enak sekali. Terutama kepiting, saya sangat suka.” Kalimat sederhana dari pelatih Bernardo Tavares itu langsung menggambarkan suasana hangat yang dirasakan skuad Persebaya Surabaya usai kemenangan penting di Ternate.
Ucapan tersebut bukan sekadar basa-basi. Sang pelatih benar-benar menikmati jamuan spesial yang disiapkan keluarga pemain muda Alfan Suaib setelah laga kontra Malut United.
Momen ini terjadi setelah Green Force sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 0-2 di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23/4/2026) malam.
Alih-alih kembali ke hotel untuk beristirahat, seluruh tim justru menuju sebuah tempat yang jauh lebih personal dan penuh kehangatan.
Undangan makan malam dari Alfan menjadi kejutan yang menyegarkan di tengah padatnya jadwal kompetisi.
Meski sedang dalam masa pemulihan cedera dan tidak masuk skuad, ia tetap menunjukkan kontribusinya untuk tim dengan cara yang berbeda.
Sehari sebelum pertandingan, Alfan telah lebih dulu menghubungi tim operasional untuk mengatur agenda tersebut. Niat sederhana itu langsung disambut antusias oleh seluruh pemain dan ofisial tanpa pengecualian.
Setibanya di kediaman Alfan, atmosfer langsung berubah drastis. Tidak ada lagi ketegangan pertandingan, yang ada hanya canda, tawa, dan rasa kekeluargaan yang begitu terasa.
Keluarga Alfan menyuguhkan berbagai hidangan khas Ternate yang menggugah selera. Menu utama seperti kepiting, ikan bakar, hingga olahan laut lainnya menjadi sajian yang sulit ditolak oleh siapa pun.
