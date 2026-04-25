Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 25 April 2026 | 18.21 WIB

Bernardo Tavares Goyang Lidah! Kepiting Ternate Bikin Pelatih Persebaya Surabaya Lupa Taktik Sejenak

Bernardo Tavares menikmati hidangan kepiting khas Ternate bersama skuad Persebaya Surabaya usai kemenangan penting. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares menikmati hidangan kepiting khas Ternate bersama skuad Persebaya Surabaya usai kemenangan penting. (Persebaya)

JawaPos.com — “Terima kasih, makanannya enak sekali. Terutama kepiting, saya sangat suka.” Kalimat sederhana dari pelatih Bernardo Tavares itu langsung menggambarkan suasana hangat yang dirasakan skuad Persebaya Surabaya usai kemenangan penting di Ternate.

Ucapan tersebut bukan sekadar basa-basi. Sang pelatih benar-benar menikmati jamuan spesial yang disiapkan keluarga pemain muda Alfan Suaib setelah laga kontra Malut United.

Momen ini terjadi setelah Green Force sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 0-2 di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23/4/2026) malam.

Alih-alih kembali ke hotel untuk beristirahat, seluruh tim justru menuju sebuah tempat yang jauh lebih personal dan penuh kehangatan.

Undangan makan malam dari Alfan menjadi kejutan yang menyegarkan di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Meski sedang dalam masa pemulihan cedera dan tidak masuk skuad, ia tetap menunjukkan kontribusinya untuk tim dengan cara yang berbeda.

Sehari sebelum pertandingan, Alfan telah lebih dulu menghubungi tim operasional untuk mengatur agenda tersebut. Niat sederhana itu langsung disambut antusias oleh seluruh pemain dan ofisial tanpa pengecualian.

Setibanya di kediaman Alfan, atmosfer langsung berubah drastis. Tidak ada lagi ketegangan pertandingan, yang ada hanya canda, tawa, dan rasa kekeluargaan yang begitu terasa.

Keluarga Alfan menyuguhkan berbagai hidangan khas Ternate yang menggugah selera. Menu utama seperti kepiting, ikan bakar, hingga olahan laut lainnya menjadi sajian yang sulit ditolak oleh siapa pun.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Menyusun Puzzle Harapan Persebaya Surabaya di Tengah Keterbatasan - Image
Sepak Bola Indonesia

Menyusun Puzzle Harapan Persebaya Surabaya di Tengah Keterbatasan

Selasa, 28 April 2026 | 19.45 WIB

Marcos Santos Bongkar Cara Jinakkan Strategi Bernardo Tavares! Arema FC Siap Redam Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Marcos Santos Bongkar Cara Jinakkan Strategi Bernardo Tavares! Arema FC Siap Redam Persebaya Surabaya

Selasa, 28 April 2026 | 14.08 WIB

Kondisi Pemain Tidak 100 Persen! Bernardo Tavares Bongkar Ruang Ganti Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Kondisi Pemain Tidak 100 Persen! Bernardo Tavares Bongkar Ruang Ganti Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Arema FC

Selasa, 28 April 2026 | 13.28 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

