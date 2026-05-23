Ernando Ari Starter! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Persik Kediri di Gelora Bung Tomo

Ernando Ari bersiap mengamankan gawang Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya dipastikan menurunkan Ernando Ari sejak menit awal saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5). Duel penutup musim ini menjadi laga penting bagi Green Force demi mengamankan posisi empat besar sekaligus memberi kemenangan terakhir untuk Bonek dan Bonita.
Persebaya Surabaya datang dengan modal meyakinkan setelah mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Tren positif itu membuat atmosfer tim semakin percaya diri jelang derby Jawa Timur melawan Persik Kediri.
Meski begitu, pelatih Bernardo Tavares meminta seluruh pemain tetap fokus sepanjang pertandingan. Dia menilai Persik Kediri tetap menjadi lawan berat meski Green Force baru saja meraih kemenangan besar pada laga sebelumnya.
Bernardo Tavares menegaskan pertandingan melawan Persik Kediri tidak akan berjalan mudah bagi Persebaya Surabaya. Dia mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan hasil impresif yang diraih dalam beberapa pekan terakhir.
”Mengenai pertandingan besok, saya pikir ini tidak akan menjadi laga yang mudah, terutama setelah kita meraih hasil bagus di pertandingan sebelumnya. Persik Kediri adalah tim yang bagus,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.
Peringatan itu bukan tanpa alasan karena duel Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dalam beberapa musim terakhir selalu berlangsung ketat. Bahkan, dua pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang dan memperlihatkan kualitas permainan yang cukup seimbang.
Persik Kediri dikenal memiliki gaya bermain agresif dan disiplin dalam bertahan. Situasi itu membuat Green Force wajib tampil efektif sejak awal laga jika ingin mengamankan tiga poin di kandang sendiri.
Persebaya Surabaya sebelumnya sukses meraih kemenangan telak 7-0 pada pertandingan terakhir. Hasil besar itu membuat kepercayaan diri pemain meningkat drastis menjelang laga pamungkas musim ini.
Namun, Bernardo Tavares justru melihat kemenangan tersebut bisa menjadi jebakan psikologis bagi timnya. Dia tidak ingin pemain menganggap pertandingan melawan Persik Kediri akan berlangsung mudah hanya karena performa apik dalam laga sebelumnya.
