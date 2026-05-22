Laga Terakhir Musim Ini Jadi Penentu Memori Persebaya, Bernardo Tavares Minta Tim Tetap Fokus

Ribuan Bonek dan Bonita diprediksi memadati Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri pada laga terakhir musim ini. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menjalani laga terakhir musim ini pada pekan ke-34 BRI Super League 2025/26 menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/5) sore.
Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi Green Force untuk menutup musim dengan hasil positif sekaligus mengunci posisi empat besar klasemen akhir. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan, pertandingan terakhir musim ini tidak boleh dianggap sekadar formalitas.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, hasil laga akan menjadi kesan terakhir yang melekat sebelum tim kembali memulai kompetisi musim depan. Kemenangan akan memberikan dampak besar terhadap mental dan suasana tim saat memasuki persiapan musim baru.
Karena itu, seluruh pemain diminta tetap menjaga fokus dan profesionalisme hingga pertandingan benar-benar selesai. ”Sangat penting untuk melakukan pekerjaan dengan baik, mencoba menang, dan menjaga profesionalisme di level terbaik,” ujar Bernardo Tavares.
Menurut dia, laga melawan Persik Kediri dipastikan tidak akan mudah. Meski Persebaya datang dengan modal kemenangan besar pada pertandingan sebelumnya melawan Semen Padang FC, dia tidak ingin para pemain terlena dengan hasil tersebut.
Bernardo mengingatkan bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda. Persik Kediri dinilai tetap memiliki potensi menyulitkan apabila Persebaya kehilangan fokus sepanjang pertandingan.
Karena itu, dia meminta para pemain menjaga konsentrasi sejak awal laga dan tetap bermain disiplin demi mengamankan target kemenangan di kandang sendiri. Selain membahas kesiapan tim, Bernardo juga berharap dukungan penuh dari Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo.
Dia menilai dukungan suporter memiliki pengaruh besar terhadap semangat bertanding para pemain di lapangan. Selama musim ini, Persebaya memang tampil cukup konsisten dan mampu bersaing di papan atas klasemen. Dukungan suporter disebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim melewati berbagai tekanan kompetisi.
Bernardo pun berharap atmosfer positif kembali hadir saat Persebaya menghadapi Persik Kediri nanti. ”Datanglah mendukung pemain kami karena mereka layak mendapatkannya,” tandas dia.
