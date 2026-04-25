Hancurkan Arema FC! Milos Raickovic Gacor, Kini Jadi Mimpi Buruk Derby Jawa Timur Bersama Persebaya Surabaya

Selebrasi Milos Raickovic usai mencetak gol kemenangan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya membawa pulang tiga poin penting dari markas Malut United pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Tampil di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam, Green Force menang 2-0 lewat gol Milos Raickovic dan Francisco Rivera.
Kemenangan Persebaya di super league ini bukan sekadar tambahan poin, tetapi juga jadi momentum kebangkitan bagi Milos Raickovic. Gelandang asal Montenegro itu menjawab keraguan dengan performa solid sekaligus menentukan di laga krusial lawan Malut United tersebut.
Gol pembuka lahir pada menit ke-73 melalui sepakan keras Milos dari luar kotak penalti usai menerima umpan Bruno Paraiba. Tembakan itu tak hanya membuka keunggulan, tetapi juga membakar semangat seluruh pemain Persebaya Surabaya saat lawan Malut United di super league.
Di masa injury time, Francisco Rivera memastikan kemenangan lewat sundulan akurat. Dia memaksimalkan umpan matang Riyan Ardiansyah yang tak mampu diantisipasi lini belakang Malut United.
Di balik kemenangan itu, ada cerita tentang kebangkitan mental seorang Milos. Penampilannya tak hanya efektif, tetapi juga menunjukkan kerja keras luar biasa di lini tengah.
Dia mencatatkan tiga tekel, satu sapuan, serta satu tembakan yang langsung berbuah gol. Bersama Toni Firmansyah, dia menjadi kunci keseimbangan permainan Persebaya Surabaya saat menghadapi tekanan intens dari tuan rumah.
Penampilan impresif tersebut membuat Milos dinobatkan sebagai man of the match. Penghargaan itu terasa spesial mengingat ia sebelumnya sempat berada dalam tekanan besar.
Sorotan tajam sempat mengarah kepadanya usai melakukan kesalahan di laga melawan Persija Jakarta. Kesalahan itu berujung kekalahan dan memicu kritik dari Bonek dan Bonita. Namun, Milos memilih tidak larut dalam tekanan. Dia perlahan bangkit dan menunjukkan karakter kuat sebagai pemain profesional.
Sinyal kebangkitan itu sudah terlihat saat dia menyumbang assist ketika menghadapi Madura United. Kini, dia melengkapinya dengan gol penting yang membawa Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan.
