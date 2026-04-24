Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang Arema FC, Persib Bandung Kembali Terpeleset

JawaPos.com–Persib Bandung gagal mengunci kemenangan usai bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC di laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

Yang pasti, ini menjadi hasil yang tidak memuaskan untuk Persib Bandung. Marc Klok dan kawan-kawan kembali harus terpeleset setelah di pekan ke-28 juga bermain imbang melawan Dewa United.

Hasil imbang ini membuat posisi Persib Bandung semakin rawan. Mereka saat ini masih berada di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan raihan 66 poin, namun hanya berjarak tiga angka saja dari Borneo FC yang mengekor di posisi kedua.

Jalannya Pertandingan Babak pertama Persib Bandung langsung menebar ancaman serius. Tim berjulukkan Pangeran Biru itu nyaris menjebol gawang Arema FC lewat tendangan keras Andrew Jung yang menyusur tanah. Namun, bola berhasil ditepis Lucas Frigeri dan berujung sepak pojok.

Kubu tuan rumah terus memegang kendali permainan. Sementara Arema FC sesekali mengancam lewat serangan balik cepat, namun belum ada peluang emas yang tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-30.

Skuad Pangeran Biru mendapat dua peluang emas secara beruntun pada menit ke-39. Peluang pertama lewat tendangan keras Berguinho dan kedua lewat sontekan Uilliam Barros yang sudah berada di depan gawang. Namun semua tendangan itu berhasil dimentahkan Lucas Frigeri.

Hanya berselang semenit, Persib Bandung kembali mendapat peluang emas lewat tendangan Barros di depan mulut gawang Arema FC. Namun tendangan tersebut masih bisa diblok Julian Guevara.

Meski mendominasi permainan dan panen peluang, tapi tidak ada gol yang berhasil dicetak Persib Bandung. Hasilnya, Pangeran Biru untuk sementara bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC di babak pertama.