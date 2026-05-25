Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Selasa, 26 Mei 2026 | 05.12 WIB

2 Hal Bikin Fabio Lefundes Super Kesal! Anggap Borneo FC yang Terbaik di Super League Musim Ini

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. (Dok. Borneo FC)

 
JawaPos.com - Fabio Lefundes benar-benar kesal. Pertama, karena Borneo FC Samarinda gagal menjadi juara Super League musim ini.
 
Yang membuat lebih jengkel, Pesut Etam gagal akibat kalah head-to-head dari Persib Bandung.
 
“Sayang, kami gagal juara karena regulasi kompetisi. Operator kompetisi menetapkan head-to-head sebagai kriteria untuk menentukan yang terbaik jika poinnya sama,” cetus pelatih 53 tahun itu.
 
 
Padahal, jika menggunakan aturan selisih gol, Borneo FC yang akan menjadi juara. Sebab, meski poin mereka sama dengan Maung Bandung, Pesut Etam jauh lebih agresif. Tercatat, mereka memiliki surplus 43 gol. Bandingkan dengan Persib yang hanya surplus 37 gol.
 
“Tetapi, kondisi itu di luar kendali kami. Sebenarnya, hal seperti itu tergantung siapa yang menyetujui aturan tersebut. Sayang karena kami harus kehilangan gelar juara,” ungkap mantan pelatih Madura United FC itu.
 
Lefundes menganggap anak asuhnya masih menjadi yang terbaik musim ini.
 
“Kami menjadi tim dengan jumlah kemenangan terbanyak musim ini. Kami juga memiliki lini penyerangan terbaik dengan 74 gol. Itu jumlah gol yang sangat banyak,” tambahnya.
 
Meski begitu, dia tetap mengucapkan selamat atas gelar yang diraih Maung Bandung.
 
“Saya mengucapkan selamat kepada Coach Bojan Hodak karena tidak mudah meraih juara tiga kali berturut-turut. Itu sangat tidak mudah. Selamat untuknya,” pungkas Lefundes.
 

Editor: Hendra
