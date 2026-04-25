Pekan Ke-26 Pegadaian Championship 2025/26 Jadi Penentu Nasib Tim Promosi dan Degradasi

JawaPos.com–Persaingan di Pegadaian Championship 2025/26 semakin memasuki fase krusial. Memasuki pekan ke-26 yang berlangsung pada 25 hingga 27 April, seluruh tim mulai menghadapi tekanan besar untuk menentukan nasib mereka di akhir musim.

Sebanyak 10 pertandingan akan tersaji sepanjang akhir pekan ini. Sejumlah klub masih berjuang memburu tiket promosi ke kasta tertinggi, sementara beberapa tim lainnya mati-matian menghindari zona play off degradasi.

Laga pembuka pada Sabtu (25/4) menghadirkan duel penting antara Persela Lamongan melawan PS Barito Putera di Stadion Surajaya, Lamongan. Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Barito Putera untuk menjaga peluang promosi.

Saat ini Laskar Antasari masih bersaing ketat di papan atas Grup Timur bersama Persipura Jayapura dan PSS Sleman. Tambahan poin menjadi target utama agar peluang naik kasta tetap terbuka hingga akhir musim.

Di waktu yang sama, Sriwijaya FC akan menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Meski Sriwijaya sudah dipastikan terdegradasi, pertandingan diprediksi tetap berjalan sengit karena Garudayaksa FC membutuhkan kemenangan demi menjaga asa merebut posisi puncak klasemen Grup Barat dari Adhyaksa FC Banten.

Pada malam harinya, perhatian tertuju ke Stadion Jatidiri, Semarang, saat PSIS Semarang menjamu Kendal Tornado FC. PSIS masih belum aman dari ancaman play off degradasi sehingga laga ini menjadi sangat penting bagi Mahesa Jenar.

Sementara itu, Kendal Tornado FC juga datang dengan misi besar untuk menjaga peluang promosi meski persaingan di papan atas semakin ketat menjelang akhir kompetisi.

Dua pertandingan lain pada Sabtu (25/4) malam juga tak kalah menarik. Persikad Depok akan menjamu FC Bekasi City di Stadion Pakansari, Bogor. Sedangkan PSMS Medan akan menghadapi pemuncak klasemen Grup Barat, Adhyaksa FC Banten, di Stadion Utama Sumatera Utara.