Andre Rizal Hanafi
21 April 2026, 06.28 WIB

Drama Maguwoharjo! PSS Sleman Tumbangkan Persiku dan Rebut Puncak Klasemen Grup Timur Pegadaian Championship

PSS Sleman berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/2026. - Image

PSS Sleman berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/2026.

JawaPos.com - PSS Sleman berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/2026. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Senin (20/4) malam, tim berjuluk Super Elang Jawa menang tipis dengan skor 2-1.

Sejak awal pertandingan, PSS tampil cukup agresif dengan mengandalkan serangan cepat dari lini depan.

Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-40 lewat gol Frederic Injai yang sukses memanfaatkan peluang di kotak penalti. Gol tersebut menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 untuk tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Persiku Kudus mencoba bangkit dan tampil lebih berani. Hasilnya terlihat pada menit ke-49 saat Caique Souza mencetak gol penyeimbang, membuat skor berubah menjadi 1-1. Gol tersebut sempat membuat ritme permainan PSS sedikit terganggu.

Namun, PSS tidak butuh waktu lama untuk merespons. Lima menit berselang, tepatnya pada menit ke-54, striker andalan Gustavo Tocantins kembali membawa timnya unggul. Gol ini sekaligus menjadi penentu kemenangan PSS hingga laga usai.

Pelatih PSS Sleman, Ansyari Lubis, mengaku bersyukur atas hasil positif yang diraih timnya. Ia menilai anak asuhnya tampil cukup baik, terutama di babak pertama meski belum mampu memaksimalkan banyak peluang yang tercipta.

“Kita bersyukur dengan kemenangan ini, bisa kembali ke peringkat pertama. Babak pertama kita cukup dominan, tapi belum maksimal dalam penyelesaian akhir,” ujarnya usai pertandingan dikutip dari ileague.id, Senin (20/4).

Ia juga menyoroti permainan Persiku yang tampil disiplin dengan skema lima bek, sehingga membuat lini serang PSS harus bekerja lebih keras. Selain itu, ia mengakui bahwa fokus tim sempat menurun di awal babak kedua hingga kebobolan.

Meski begitu, Ansyari tetap mengapresiasi mental para pemain yang mampu bangkit dan kembali mencetak gol kemenangan. Ia menegaskan bahwa efektivitas dalam memanfaatkan peluang akan menjadi bahan evaluasi tim ke depan.

Kemenangan ini membawa PSS Sleman kembali ke puncak klasemen sementara Grup Timur dengan koleksi 52 poin.

Artikel Terkait
Peran Senior dan Energi Pemain Muda Jadi Andalan PSS Sleman Hadapi Tekanan - Image
Sepak Bola Indonesia

Peran Senior dan Energi Pemain Muda Jadi Andalan PSS Sleman Hadapi Tekanan

20 April 2026, 19.49 WIB

Tak Mau Terpeleset, PSS Sleman Siapkan Strategi Redam Kebangkitan Persiku - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Mau Terpeleset, PSS Sleman Siapkan Strategi Redam Kebangkitan Persiku

20 April 2026, 19.43 WIB

PSS Sleman Wajib Menang Lawan Persiku Kudus Demi Rebut Puncak Klasemen Grup Timur - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Wajib Menang Lawan Persiku Kudus Demi Rebut Puncak Klasemen Grup Timur

20 April 2026, 18.40 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

