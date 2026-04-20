Drama Maguwoharjo! PSS Sleman Tumbangkan Persiku dan Rebut Puncak Klasemen Grup Timur Pegadaian Championship

JawaPos.com - PSS Sleman berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/2026. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Senin (20/4) malam, tim berjuluk Super Elang Jawa menang tipis dengan skor 2-1.

Sejak awal pertandingan, PSS tampil cukup agresif dengan mengandalkan serangan cepat dari lini depan.

Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-40 lewat gol Frederic Injai yang sukses memanfaatkan peluang di kotak penalti. Gol tersebut menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 untuk tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Persiku Kudus mencoba bangkit dan tampil lebih berani. Hasilnya terlihat pada menit ke-49 saat Caique Souza mencetak gol penyeimbang, membuat skor berubah menjadi 1-1. Gol tersebut sempat membuat ritme permainan PSS sedikit terganggu.

Namun, PSS tidak butuh waktu lama untuk merespons. Lima menit berselang, tepatnya pada menit ke-54, striker andalan Gustavo Tocantins kembali membawa timnya unggul. Gol ini sekaligus menjadi penentu kemenangan PSS hingga laga usai.

Pelatih PSS Sleman, Ansyari Lubis, mengaku bersyukur atas hasil positif yang diraih timnya. Ia menilai anak asuhnya tampil cukup baik, terutama di babak pertama meski belum mampu memaksimalkan banyak peluang yang tercipta.

“Kita bersyukur dengan kemenangan ini, bisa kembali ke peringkat pertama. Babak pertama kita cukup dominan, tapi belum maksimal dalam penyelesaian akhir,” ujarnya usai pertandingan dikutip dari ileague.id, Senin (20/4).

Ia juga menyoroti permainan Persiku yang tampil disiplin dengan skema lima bek, sehingga membuat lini serang PSS harus bekerja lebih keras. Selain itu, ia mengakui bahwa fokus tim sempat menurun di awal babak kedua hingga kebobolan.

Meski begitu, Ansyari tetap mengapresiasi mental para pemain yang mampu bangkit dan kembali mencetak gol kemenangan. Ia menegaskan bahwa efektivitas dalam memanfaatkan peluang akan menjadi bahan evaluasi tim ke depan.