Andika Rachmansyah
Sabtu, 25 April 2026 | 02.56 WIB

Super League 2025/2026: Persib Bandung Panen Peluang! Pangeran Biru Vs Arema FC Tanpa Gol di Babak I

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)

 

JawaPos.com–Persib Bandung bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC pada babak pertama di laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Persib Bandung langsung menebar ancaman serius. Tim berjulukkan Pangeran Biru itu nyaris menjebol gawang Arema FC lewat tendangan keras Andrew Jung yang menyusur tanah. Untungnya, bola berhasil ditepis Lucas Frigeri dan berujung sepak pojok.

Kubu tuan rumah terus memegang kendali permainan. Sementara Arema FC sesekali mengancam lewat serangan balik cepat, namun belum ada peluang emas yang tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-30.

Skuad Pangeran Biru mendapat dua peluang emas secara beruntun pada menit ke-39. Peluang pertama lewat tendangan keras Berguinho dan kedua lewat sontekan Uilliam Barros yang sudah berada di depan gawang. Namun semua tendangan itu berhasil dimentahkan sangat baik oleh Lucas Frigeri.

Hanya berselang semenit, Persib Bandung kembali mendapat peluang emas lewat tendangan Barros di depan mulut gawang Arema FC. Namun tendangan tersebut masih bisa diblok Julian Guevara.

Meski mendominasi permainan dan panen peluang, tapi tidak ada gol yang berhasil dicetak Persib Bandung. Hasilnya, Pangeran Biru untuk sementara bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC di babak pertama.

Susunan Pemain

Persib Bandung: Fitrah Maulana (PG); Federico Barba, Matricardi, Frans Putros, Eliano Reijnders, Marc Klok (C), Thom Haye, Luciano Guaychocea, Berguinho, Ulliam Barros, Andrew Jung.

Pelatih: Bojan Hodak

