HomeSepak Bola Indonesia
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 25 April 2026 | 03.05 WIB

Sonny Stevens Tembus 100 Penampilan di Dewa United, Ungkap Kesan Bermain di Liga Indonesia

Kiper Dewa United Sony Stevens. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com–Penjaga gawang Dewa United Banten FC Sonny Stevens resmi mencatatkan penampilan ke-100 bersama tim berjuluk Banten Warriors di semua ajang kompetisi. Momen spesial itu terjadi saat Dewa United bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung pada pertandingan yang berlangsung Senin (22/4).

Catatan tersebut menjadi pencapaian penting bagi kiper asal Belanda itu sejak bergabung dengan Dewa United pada awal musim 2023/2024. Dalam kurun waktu tiga musim, Sonny Stevens berhasil menjadi salah satu pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di skuad asuhan Jan Olde Riekerink.

Sonny Stevens mengaku bangga bisa mencapai angka 100 pertandingan bersama Dewa United. Menurut dia, waktu terasa berjalan cepat karena ia menikmati setiap momen bermain bersama tim.

”Saya sangat bangga bisa mencapai 100 pertandingan untuk tim ini. Saya baru tahu dua pekan lalu bahwa saya sudah bermain 98 pertandingan dan Egy yang memberi tahu saya,” ujar Sonny Stevens dikutip ileague.id.

Kiper berusia 33 tahun itu menambahkan bahwa kenyamanan selama berada di klub membuat dirinya betah menjalani karir di Indonesia.

”Waktu terasa cepat berlalu ketika kita menikmati permainan. Saya sangat senang bermain untuk tim ini, jadi waktu terasa sangat cepat. Tapi saya sangat bangga,” lanjut Sonny Stevens.

Selama membela Dewa United, Stevens menjadi salah satu sosok penting di lini belakang. Pengalamannya membantu tim tampil lebih solid, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting di kompetisi domestik.

Tak hanya berbicara soal pencapaiannya bersama klub, Stevens juga mengungkapkan kesannya selama bermain di Liga Indonesia. Menurut dia, kompetisi di Indonesia memiliki kualitas yang terus berkembang dan persaingan antartim semakin ketat.

”Kesan saya bermain di Indonesia sangat bagus. Liga di sini punya kualitas dan sulit diprediksi, di mana setiap tim bisa saling mengalahkan,” kata Stevens.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
