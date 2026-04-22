Sempat Dominan, Dewa United Kehilangan Kemenangan, Noah Sadaoui Angkat Bicara

Pemain Dewa United Noah Sadaoui. (Istimewa)
JawaPos.com–Dewa United Banten FC harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 2-2 oleh Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Hasil yang diraih di Banten International Stadium, Senin (20/4), terasa pahit bagi tuan rumah yang sempat unggul nyaman dua gol.
Penyerang sayap andalan Dewa United Noah Sadaoui menjadi salah satu pemain yang paling merasakan kekecewaan tersebut. Bagaimana tidak, timnya tampil dominan sejak awal laga dan mampu mengontrol permainan hingga pertengahan babak kedua.
Dewa United bahkan berada di atas angin setelah berhasil unggul 2-0. Namun, situasi berubah di menit-menit akhir pertandingan. Kelengahan lini pertahanan dimanfaatkan Persib untuk mencetak dua gol balasan dan memaksakan hasil imbang.
”Jujur saja, ini sangat mengecewakan. Kami merasa menguasai pertandingan,” ujar Noah usai laga dikutip dari ileague.id.
Pemain asal Maroko itu menilai timnya sudah tampil cukup solid, baik saat bertahan maupun menyerang. Dia merasa secara permainan, Dewa United mampu mengimbangi bahkan menekan tim papan atas seperti Persib.
”Kami bermain baik secara defensif dan juga menyulitkan mereka saat menyerang,” lanjut Noah Sadaoui.
Meski kecewa, Noah tetap mencoba melihat sisi positif dari hasil tersebut. Dia menyadari bahwa menghadapi tim pemuncak klasemen bukanlah perkara mudah, sehingga satu poin tetap layak disyukuri.
Menurutnya, hasil ini bisa menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan diri tim di sisa kompetisi. Namun, dia juga menegaskan pentingnya evaluasi, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit akhir.
”Kami harus belajar dari kesalahan ini dan terus melangkah,” kata Noah Sadaoui.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara