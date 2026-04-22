Sempat Dominan, Dewa United Kehilangan Kemenangan, Noah Sadaoui Angkat Bicara

JawaPos.com–Dewa United Banten FC harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 2-2 oleh Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Hasil yang diraih di Banten International Stadium, Senin (20/4), terasa pahit bagi tuan rumah yang sempat unggul nyaman dua gol.

Penyerang sayap andalan Dewa United Noah Sadaoui menjadi salah satu pemain yang paling merasakan kekecewaan tersebut. Bagaimana tidak, timnya tampil dominan sejak awal laga dan mampu mengontrol permainan hingga pertengahan babak kedua.

Dewa United bahkan berada di atas angin setelah berhasil unggul 2-0. Namun, situasi berubah di menit-menit akhir pertandingan. Kelengahan lini pertahanan dimanfaatkan Persib untuk mencetak dua gol balasan dan memaksakan hasil imbang.

”Jujur saja, ini sangat mengecewakan. Kami merasa menguasai pertandingan,” ujar Noah usai laga dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Maroko itu menilai timnya sudah tampil cukup solid, baik saat bertahan maupun menyerang. Dia merasa secara permainan, Dewa United mampu mengimbangi bahkan menekan tim papan atas seperti Persib.

”Kami bermain baik secara defensif dan juga menyulitkan mereka saat menyerang,” lanjut Noah Sadaoui.

Meski kecewa, Noah tetap mencoba melihat sisi positif dari hasil tersebut. Dia menyadari bahwa menghadapi tim pemuncak klasemen bukanlah perkara mudah, sehingga satu poin tetap layak disyukuri.

Menurutnya, hasil ini bisa menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan diri tim di sisa kompetisi. Namun, dia juga menegaskan pentingnya evaluasi, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit akhir.