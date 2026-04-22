Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 22 April 2026 | 23.33 WIB

Usai Ditahan Dewa United, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Fokus Hadapi Arema FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memantau latihan tim jelang laga melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Persib)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, enggan meratapi hasil imbang melawan Dewa United di pekan ke-28 Super League 2025/2026. Ia meminta anak asuhnya untuk mengalihkan fokus melawan Arema FC.

Persib Bandung gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4) lalu. Pangeran Biru harus puas berbagi poin setelah bermain imbang dengan skor 2-2.

Tambahan satu angka itu membuat situasi papan atas klasemen sementara Super League 2025/2026 kian memanas. Persib Bandung yang masih berada di puncak dengan raihan 65 poin, hanya unggul dua angka saja dari Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Meski demikian, Hodak menolak untuk panik. Juru taktik asal Kroasia itu meminta skuad Persib Bandung untuk tetap tenang dan kembali menata fokusnya jelang melawan Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025/2026.

"Pada akhirnya, kami harus tenang dan fokus terhadap permainan yang kami miliki," kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (22/4/2026).

Sesuai jadwal, Persib Bandung menjalani laga kandang melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Bermain di kandang, tentu menjadi modal bagus bagi skuad Pangeran Biru.

Hodak pun berharap stadion bisa terisi penuh karena akan menjadi energi tambahan untuk para pemain Persib Bandung. Selain itu, stadion yang terisi penuh juga dinilai dapat memberikan tekanan kepada Arema FC.

"Di stadion kami (Stadion Gelora Bandung Lautan Api), terutama jika terisi penuh, menjadi hal yang tidak mudah bagi lawan untuk bermain. Jadi, di sana (GBLA) jugalah kami akan mendapat tenaga tambahan," tutur Hodak.

Persib Bandung wajib mengunci kemenangan dalam laga tersebut guna mempertegas posisinya di puncak klasemen Super League 2025/2026. Pangeran Biru tidak boleh terpeleset lagi di enam laga tersisa musim ini demi mencatat hattrick juara.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore