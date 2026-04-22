Jadi Penyelamat Persib, Andrew Jung Ungkap Rasa Kecewa usai Imbang Lawan Dewa United

Pemain Persib Andrew Jung jadi top skor klub. (Istimewa)
JawaPos.com–Penyerang Persib Bandung Andrew Jung buka suara usai timnya hanya mampu membawa pulang satu poin saat bertandang ke markas Dewa United dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.
Dalam pertandingan sengit lawan Dewa United, Andrew Jung baru masuk pada menit ke-68. Meski waktu bermainnya terbilang singkat, pemain Persib asal Prancis itu mampu memberikan dampak besar.
Andrew Jung mencetak gol penyeimbang pada menit ke-86 yang sekaligus menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan lawan Dewa United di super league.
Berkat kontribusinya tersebut, Jung dinobatkan sebagai Oppo Player of The Match. Namun, alih-alih larut dalam euforia, dia justru mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diraih timnya.
”Soal gol tentu saya senang, tapi saya juga kecewa karena target tim adalah kemenangan. Jadi kami merasa kehilangan dua poin,” ujar Jung dikutip dari ileague.id.
Menurut dia, Persib datang ke laga tersebut dengan ambisi meraih tiga poin penuh. Hasil imbang ini dinilai belum mencerminkan target yang telah dicanangkan tim sejak awal pertandingan.
Baca Juga:Tim Atletik Indonesia Raih 8 Emas dan 1 Perak di 86th Singapore Open Track & Field Championships 2026
Meski begitu, Jung memastikan bahwa semangat tim tidak akan surut. Dia menegaskan bahwa Persib akan tetap berjuang maksimal di sisa pertandingan musim ini demi menjaga posisi di papan atas.
”Kami akan terus berjuang sampai akhir dan berusaha memenangkan semua pertandingan yang tersisa,” tambah Andrew Jung.
Persaingan di papan atas klasemen memang semakin ketat. Saat ini, Persib masih bertengger di posisi puncak dengan koleksi 65 poin.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara