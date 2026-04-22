Jadi Penyelamat Persib, Andrew Jung Ungkap Rasa Kecewa usai Imbang Lawan Dewa United

JawaPos.com–Penyerang Persib Bandung Andrew Jung buka suara usai timnya hanya mampu membawa pulang satu poin saat bertandang ke markas Dewa United dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Dalam pertandingan sengit lawan Dewa United, Andrew Jung baru masuk pada menit ke-68. Meski waktu bermainnya terbilang singkat, pemain Persib asal Prancis itu mampu memberikan dampak besar.

Andrew Jung mencetak gol penyeimbang pada menit ke-86 yang sekaligus menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan lawan Dewa United di super league.

Berkat kontribusinya tersebut, Jung dinobatkan sebagai Oppo Player of The Match. Namun, alih-alih larut dalam euforia, dia justru mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diraih timnya.

”Soal gol tentu saya senang, tapi saya juga kecewa karena target tim adalah kemenangan. Jadi kami merasa kehilangan dua poin,” ujar Jung dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, Persib datang ke laga tersebut dengan ambisi meraih tiga poin penuh. Hasil imbang ini dinilai belum mencerminkan target yang telah dicanangkan tim sejak awal pertandingan.

Meski begitu, Jung memastikan bahwa semangat tim tidak akan surut. Dia menegaskan bahwa Persib akan tetap berjuang maksimal di sisa pertandingan musim ini demi menjaga posisi di papan atas.

”Kami akan terus berjuang sampai akhir dan berusaha memenangkan semua pertandingan yang tersisa,” tambah Andrew Jung.