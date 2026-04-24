Sempat Jadi Sasaran Kritik! Milos Raickovic Angkat Bicara Usai Antarkan Persebaya Surabaya Raih Kemenangan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa pulang tiga poin penting dari markas Malut United pada pekan ke-29 Super League 2025/26. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam, Green Force menang 2-0 lewat gol Milos Raickovic dan Francisco Rivera.

Kemenangan ini terasa spesial karena hadir di tengah tekanan yang sebelumnya membayangi skuad Persebaya Surabaya. Terutama bagi Milos, laga ini menjadi panggung pembuktian setelah sempat diragukan.

Gol pembuka lahir pada menit ke-73 melalui sepakan keras Milos dari luar kotak penalti usai menerima umpan Bruno Paraiba. Tembakan itu tak mampu dibendung kiper lawan dan menjadi titik balik permainan.

Di masa injury time, Francisco Rivera memastikan kemenangan lewat sundulan akurat. Ia memaksimalkan umpan matang dari Riyan Ardiansyah yang masuk sebagai pemain pengganti.

Namun, cerita utama bukan hanya soal dua gol tersebut. Ada kisah kebangkitan mental Milos yang menjadi sorotan sepanjang pertandingan.

Penampilannya tak hanya solid, tetapi juga penuh determinasi di lini tengah. Ia mencatatkan tiga tekel, satu sapuan, serta satu tembakan yang langsung berbuah gol.

Bersama Toni Firmansyah, Milos menjaga keseimbangan permainan Persebaya Surabaya. Keduanya mampu meredam tekanan agresif Malut United yang tampil dominan di kandang sendiri.

Performa impresif itu membuat Milos layak dinobatkan sebagai man of the match. Ia tampil sebagai motor permainan sekaligus pembeda di momen krusial.