Persebaya Surabaya Tutup Musim dengan Pesta Gol, Bernardo Tavares Bangga Enam Clean Sheet Beruntun

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberi instruksi kepada pemain saat laga melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup kompetisi Super League 2025/26 dengan hasil yang memuaskan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo pada pekan ke-34, Bajul Ijo tampil dominan dan menghajar Persik Kediri dengan skor telak 5-0, Sabtu (23/5).
Kemenangan besar tersebut memastikan Persebaya finis di posisi keempat klasemen akhir dengan koleksi 58 poin. Hasil itu sekaligus menjadi penutup manis setelah tim tampil cukup konsisten sepanjang musim.
Bukan hanya soal kemenangan, Persebaya juga mencatat pencapaian impresif di lini pertahanan.
Baca Juga:PR Berat Alex Martins di Persebaya Surabaya! Rekor 67 Gol dan 13 Assist Jadi Taruhan Musim Depan
Tim asuhan Bernardo Tavares sukses membukukan enam clean sheet secara beruntun hingga akhir musim.
Catatan itu menunjukkan solidnya kerja sama tim, terutama dalam menjaga konsentrasi di lini belakang.
Bernardo Tavares mengaku puas dengan performa para pemainnya. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, menjaga gawang tetap aman dalam enam pertandingan berturut-turut bukan perkara mudah.
“Membuat enam clean sheet beruntun tidaklah mudah, ini kerja keras seluruh tim,” ujar Bernardo Tavares.
Musim ini menjadi pengalaman pertamanya menangani Persebaya. Meski mampu membawa tim finis di empat besar, dia menilai persaingan di BRI Super League 2025/26 jauh lebih ketat dibanding beberapa musim sebelumnya.
Bernardo menyinggung perubahan regulasi pemain asing serta semakin banyaknya pemain naturalisasi yang membuat kualitas kompetisi meningkat. Situasi itu, menurutnya, membuat setiap pertandingan berjalan lebih sulit dan kompetitif.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan