Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 06.21 WIB

Persebaya Surabaya Tutup Musim dengan Pesta Gol, Bernardo Tavares Bangga Enam Clean Sheet Beruntun

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberi instruksi kepada pemain saat laga melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup kompetisi Super League 2025/26 dengan hasil yang memuaskan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo pada pekan ke-34, Bajul Ijo tampil dominan dan menghajar Persik Kediri dengan skor telak 5-0, Sabtu (23/5).

Kemenangan besar tersebut memastikan Persebaya finis di posisi keempat klasemen akhir dengan koleksi 58 poin. Hasil itu sekaligus menjadi penutup manis setelah tim tampil cukup konsisten sepanjang musim.

Bukan hanya soal kemenangan, Persebaya juga mencatat pencapaian impresif di lini pertahanan.

Tim asuhan Bernardo Tavares sukses membukukan enam clean sheet secara beruntun hingga akhir musim.

Catatan itu menunjukkan solidnya kerja sama tim, terutama dalam menjaga konsentrasi di lini belakang.

Bernardo Tavares mengaku puas dengan performa para pemainnya. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, menjaga gawang tetap aman dalam enam pertandingan berturut-turut bukan perkara mudah.

“Membuat enam clean sheet beruntun tidaklah mudah, ini kerja keras seluruh tim,” ujar Bernardo Tavares.

Musim ini menjadi pengalaman pertamanya menangani Persebaya. Meski mampu membawa tim finis di empat besar, dia menilai persaingan di BRI Super League 2025/26 jauh lebih ketat dibanding beberapa musim sebelumnya.

Bernardo menyinggung perubahan regulasi pemain asing serta semakin banyaknya pemain naturalisasi yang membuat kualitas kompetisi meningkat. Situasi itu, menurutnya, membuat setiap pertandingan berjalan lebih sulit dan kompetitif.

