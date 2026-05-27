Ciptakan 12 Clean Sheet! Felipe Americo Puji Performa Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari dan Andhika Ramadhani

Felipe Americo bersama Ernando Ari dan Andhika Ramadhani. (Dok. Felipe Americo)
JawaPos.com - Felipe Americo memuji performa dua kiper Persebaya Surabaya yaitu Ernando Ari dan Andhika Ramadhani. Kedua kiper tersebut memiliki peran penting untuk membuat Green Force meraih clean sheet.
Pelatih kiper tersebut merasa bangga Persebaya bisa meraih 12 clean sheet musim ini. Secara khusus, Felipe Americo memberikan pujian atas performa Ernando Ari dan Andhika Ramadhani.
Selain itu, Felipe Americo merasa bangga dengan pencapaian kiper Persebaya yang mampu meraih enam clean sheet dalam enam laga menjelang musim berakhir. Pelatih kiper asal Brasil tersebut merasa bersyukur dengan pencapaian Persebaya musim ini.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Tutup Musim dengan Pesta Gol, Bernardo Tavares Bangga Enam Clean Sheet Beruntun
"KISAHNYA SUDAH TERTULIS. Ada 12 kali clean sheet (tidak kebobolan) sepanjang musim. 7 clean sheet dari Ernando Ari dan 5 clean sheet dari Andhika Ramadhani," tulis Felipe Americo di Instagram.
"Kami melampaui catatan 9 clean sheet musim lalu dan juga kebobolan lebih sedikit gol. Kami memecahkan rekor dengan 6 kali clean sheet berturut-turut. Sangat senang dan bersyukur bisa menjadi bagian dari momen unik ini," tutup Felipe Americo.
Kinerja Felipe Americo pada penampilan Ernando Ari dan Andhika Ramadhani
Pelatih kiper berusia 43 tahun tersebut membuat Ernando Ari tampil sangat baik sejak awal musim. Melansir Transfermarkt, kiper 24 tahun itu melakukan delapan clean sheet dan kebobolan 27 gol.
Baca Juga:PR Berat Alex Martins di Persebaya Surabaya! Rekor 67 Gol dan 13 Assist Jadi Taruhan Musim Depan
Bermain sebanyak 24 pertandingan, Ernando Ari juga melakukan banyak penyelamatan. Melansir laman I League, kiper nomor punggung 21 tersebut mencatatkan 82 penyelamatan.
Saat Ernando Ari absen dan sempat mengalami cedera engkel, Andhika Ramadhani siap untuk menggantikan. Kiper 27 tahun tersebut bermain sebanyak tujuh clean sheet dan delapan kebobolan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat