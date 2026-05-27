Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 28 Mei 2026 | 00.33 WIB

Ciptakan 12 Clean Sheet! Felipe Americo Puji Performa Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari dan Andhika Ramadhani

Felipe Americo bersama Ernando Ari dan Andhika Ramadhani. (Dok. Felipe Americo)

JawaPos.com - Felipe Americo memuji performa dua kiper Persebaya Surabaya yaitu Ernando Ari dan Andhika Ramadhani. Kedua kiper tersebut memiliki peran penting untuk membuat Green Force meraih clean sheet.

Pelatih kiper tersebut merasa bangga Persebaya bisa meraih 12 clean sheet musim ini. Secara khusus, Felipe Americo memberikan pujian atas performa Ernando Ari dan Andhika Ramadhani.

Selain itu, Felipe Americo merasa bangga dengan pencapaian kiper Persebaya yang mampu meraih enam clean sheet dalam enam laga menjelang musim berakhir. Pelatih kiper asal Brasil tersebut merasa bersyukur dengan pencapaian Persebaya musim ini.

"KISAHNYA SUDAH TERTULIS. Ada 12 kali clean sheet (tidak kebobolan) sepanjang musim. 7 clean sheet dari Ernando Ari dan 5 clean sheet dari Andhika Ramadhani," tulis Felipe Americo di Instagram.

"Kami melampaui catatan 9 clean sheet musim lalu dan juga kebobolan lebih sedikit gol. Kami memecahkan rekor dengan 6 kali clean sheet berturut-turut. Sangat senang dan bersyukur bisa menjadi bagian dari momen unik ini," tutup Felipe Americo.

Kinerja Felipe Americo pada penampilan Ernando Ari dan Andhika Ramadhani

Pelatih kiper berusia 43 tahun tersebut membuat Ernando Ari tampil sangat baik sejak awal musim. Melansir Transfermarkt, kiper 24 tahun itu melakukan delapan clean sheet dan kebobolan 27 gol.

Bermain sebanyak 24 pertandingan, Ernando Ari juga melakukan banyak penyelamatan. Melansir laman I League, kiper nomor punggung 21 tersebut mencatatkan 82 penyelamatan.

Saat Ernando Ari absen dan sempat mengalami cedera engkel, Andhika Ramadhani siap untuk menggantikan. Kiper 27 tahun tersebut bermain sebanyak tujuh clean sheet dan delapan kebobolan.

Editor: Banu Adikara
